民眾憂戰爭風險升高 賴總統：台灣相當穩健

520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪，談及兩岸關係與戰爭風險，賴總統表示，民眾會有擔心，會不會有戰爭的這個可能性；但總體表現出來，包括我們人民的打拚、包括外資對台灣的信心、國際社會對台灣的肯定，其實台灣還相當穩健。

對於中國軍演越來越頻繁，民眾憂心戰爭風險正在升高。賴總統表示，這20、30年來，即便是前總統馬英九執政時間，中國的軍費也沒有一年少過，中國部署的飛彈每一年都在增加，因為它的國家政策就是併吞台灣。而這個國家政策的後面，其實是想要跨進西太平洋，跟美國一較長短，也想改變國際以規則為基礎的世界秩序，這個才是中國真正的目標。

賴總統說，這幾年來，中國不斷增強文攻武嚇，也強化中國在台灣的統戰滲透，已經越來越嚴重了，所以在這種狀況之下，當然民眾會有擔心，會不會有戰爭的這個可能性。但他要提供一個客觀的事實，即便在前總統蔡英文任內，中國文攻武嚇也是越來越增強，可是台灣的股市在蔡總統8年任內，從8000多點到2萬多點，增加了155%。

此外，賴總統說，去年的經濟成長率是4.59%，今年第一季受到川普的影響，大家開始在趕貨，也高達5.37%，這個是台灣人民的打拚、累積的成果，但也是代表外資對台灣的信心。包括AMD、NVIDIA、Google、Amazon、美光，都持續不斷地加碼投資台灣。中國的這些動作，一定會引起人民的擔心，不過國際社會其實是對台灣有信心。

賴總統表示，包括美國總統、G7的領袖會議或者是G20的領袖會議，都不約而同、不斷地強調，台海的和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素，就是強調台海的問題不是台灣跟中國的問題，是全世界的問題，影響到全世界，全世界都希望台海能夠和平穩定。

主持人詢問，面對中國國家主席習近平領導的中國共產黨，「先談判再說」是否為願意採取的策略？賴總統說，只要對等、尊嚴，這沒有問題，可是這麼多年來，中國對台的談判策略不是如此，台灣如果要談判，先接受台灣是中華人民共和國的一部分，也就是要接受一個中國原則，不管它化身做和平協議，或者是九二共識都是如此。

賴總統說，中國也公開講出來，所謂台灣方案就是港澳模式的一國兩制，這不是台灣人民可以接受的。他強調，不必然就一定要接受台灣是中華人民共和國的一部分，應該要正視中華民國存在的事實，也要尊重台灣人民追求民主、自由、人權的生活方式。

至於是否考慮與在野黨合作，加強跟中國的對話跟溝通？賴總統說，兩個路線不同，因為在野黨一個是接受九二共識，一個是主張兩岸一家親，基本上就是一個中國原則；民進黨是主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主張中華民國台灣的前途要由兩千三百萬人決定，主張台灣的主權不容侵犯併吞，不能夠放棄主權。