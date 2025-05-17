坦言要面對疑美論 賴總統：但川普上任後對台政策未變

520前夕賴清德總統接受網路節目「敏迪選讀」專訪，針對美國對等關稅及台美關係，賴總統表示，除了跟美國談判以外，在政治上，「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。但賴總統強調，美國總統川普上任後，在對台政策上其實沒有改變，而且持續在加強。

台美正在進行關稅談判，主持人詢問，在對美談判過程中，怎麼拿捏讓利分寸？心中有無「紅線」？賴總統說，希望是一加一大於二，創造出更多的共同利益，在這個共同利益之下，大家來合作。希望站穩國家利益為根本，從深化雙邊貿易、創造雙贏的局面為出發點。至於有沒有紅線，「因為你的節目太紅了，不能夠在這個地方講」。

主持人詢問，對於越來越越多（半導體）台廠考慮赴美設廠，會讓台灣民眾會有一定的疑美情緒，如何降低這個疑美情緒？賴總統說，美國對等關稅的提出，有它本身國家的困難，財務上的困難，希望再工業化，希望美國能夠成為世界的人工智慧中心，他們有他們的需求。

賴總統說，美國不是只對台灣，是針對世界其他國家，美國、日本，甚至於瑞士、瑞典都一樣，歐盟也是，在這種狀況之下，我們要面對的，除了是好好跟美國談判以外，在政治上，「我們的確要去面對疑美論，或是疑政府論，這個我們要去解決」。

賴總統強調，台美關係的持續深化，並沒有因為川普上來之後而停止，反而持續在進行。他提及，美國前總統拜登上來，大家本來也擔心，會不會延續川普的對台政策，拜登也沒改變，甚至在印太裡面花了很多功夫。現在川普上來，固然對拜登總統有諸多的批評，但是在對台政策上面，其實是沒有改變，而且持續在加強，這一點他一定要讓國人知道。

美國對等關稅90天的「寬限期」7月就到期，主持人詢問，如果到時候美國政府仍對台灣課徵超過10%以上的關稅，內閣是否已想好如何應對？

賴總統說，談判的目的，就是要避免這種情況的產生。「這個一定要有信心」，如果關稅高的話，對台灣的經濟影響很大，也不利印太區域的和平穩定。美國包括川普，甚至他們的內閣，都不斷的強調，印太區域的重要性，所以台灣是在印太的第一島鏈，所以台灣的角色是非常重要，「我們有決心為國家爭取最好的情況」。