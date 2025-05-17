氣候委員會定錨台灣減碳目標 打造國內綠色品牌

總統賴清德設置「國家氣候變遷對策委員會」並親自擔任召集人，至今已召開4次會議，除了宣布台灣2032、2035年的減碳目標，也結合政策、資金及民間需求，盼打造國內綠色品牌。

賴總統於去年6月19日就職滿月時，宣布設置國家氣候變遷對策委員會，討論涵蓋7大主軸，包含：淨零路徑、多元綠能減碳科技、綠色數位雙軸轉型、永續綠生活、公正轉型、綠色永續金融、國土永續調適韌性。

環境部長彭啓明身為氣候變遷對策委員會執行秘書，他說，若沒有委員會，不可能有那麼多的進度，若沒有總統的強烈意志、由上而下，淨零速度不會推那麼快。不過，近期美國對等關稅政策，加上美國總統川普才上任就退出巴黎協定，讓外界對於全球淨零抱有一絲隱憂。

第4次委員會議於4月24日召開，彭啓明重申，許多國家與企業會思考，「都活不下去了，是否要減碳？」但台灣率先提出定錨，向世界表態減碳的企圖心不會變，碳費會如期於明年開始徵收。

氣候變遷對策委員會邀集政府機關、產業界、公民團體及學者專家代表擔任委員及顧問，彭啓明透露，每期正式開會前，各單位及代表都有相當密集的會前會，為的就是綜整、討論最新的資訊，聚焦並擬訂措施及目標。

舉例而言，第2次委員會議重新檢視2030年減碳目標，並設定2032、2035年減碳新目標：2030年國家溫室氣體淨排放量較基準年（2005年）減量28%加減2個百分點；2032年減量32%加減2個百分點、2035年減量38%加減2個百分點，加大加速減碳力道。

彭啓明強調「這是需要很努力才能達到的數字」，之所以還有正負2個百分點的誤差，主要受限於國際政經情勢不明、全球氣候科技可能的瓶頸或突破、國內產業及AI應用發展及財劃法修法後資金的不確定性。

危機就是轉機，他表示，委員會議擬訂因應策略，將會適時滾動調整協助產業因應關稅談判；確保在全球關稅海嘯過後，能夠雙軸轉型（Al加淨零）成功。在第4次委員會議中，更明確提出整合並成立台灣關鍵及戰略資源國家隊。

為促進淨零轉型，環境部去年向國家發展委員會申請設立新台幣100億元的綠色成長基金，預計今年中啟動，投資並發掘需要資金的新創公司，打造綠色台灣品牌。

環境部日前舉辦「資源循環新創產業聯盟」成立大會，100億元綠色成長基金瞄準投資及實際運作的目標，環境部認為更能夠串聯不同部會及社會資源，共同建立循環經濟的產業鏈。

彭啓明解釋，台灣許多關鍵物料或戰略物資仰賴進口，諸如鎢、鋰、鈷、鎳等稀貴金屬或是原物料銅、鋁及氫氟酸等；然而，其實透過回收智慧型手機，就能回收一定程度的稀有貴金屬，例如鋰電池及營建廢棄物的再利用等，都是台灣隱形但卻重要的產業。

歷次委員會議也非常重視國內產業減碳、綠領人才的培育等，環境部今年初正式公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」。

明年開始，包括用電量高、用油或其他化石燃料多的服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等約500家事業單位，應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄。

擴大碳盤查對象「目前不會收碳費」，彭啓明強調「重點在揭露」，先進行碳盤查後，才能知道後續減少排放的方向。

至於綠領人才的培育，環境部與民間104人力銀行合作發布「綠領人才就業趨勢報告」。這份報告指出，最近6年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3%；其中，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬元。

由於坊間淨零課程價格差距大、讓民眾難以選擇，環境部攜手全國32所大專院校合作推出「環境部淨零綠領人才培育課程」，4月正式開課，包含氣候變遷與溫室氣體管理、溫室氣體盤查作業、溫室氣體自願減量與減量額度、產品碳足跡等合計48小時課程。

委員會議擘畫未來藍圖，近期會邀請產業公會研商台版CBAM（碳邊境調整機制），針對高碳洩漏產業如鋼鐵、水泥業等進行碳排強度試申報，今年底前有機會上路。

同時，期望明年推動「總量管制與排放交易」，這是一種碳定價機制，環境部預計今年6月邀企業組團前往德國，深入了解歐盟碳定價政策與實務經驗；預訂明年下半年會找優秀企業、特別是需要國際碳權的企業一起合作組成「先行者聯盟」，為下一步開路。

彭啓明說，透過氣候變遷對策委員會跨部會的協商、討論，政府會持續研擬推動淨零因應對策，協助產業強化競爭力，打造低碳供應鏈，打響「綠色台灣品牌」，實現經濟安全與永續成長的雙重目標。