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賴清德就職周年民調不佳 盧秀燕安慰打氣：以民為念、好好施政

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台中市長盧秀燕上午參加淡江戰略學派年會時受訪。記者楊正海／攝影
台中市長盧秀燕上午參加淡江戰略學派年會時受訪。記者楊正海／攝影

總統賴清德就職將在520滿一周年，根據TVBS民調，賴總統施政滿意度32%、不滿意度則是首度超過5成。台中市長盧秀燕上午參加淡江戰略學派年會時受訪，會給總統什麼建議？她回答說，向總統報告，民調參考就好，民調有高有低。

盧秀燕受訪時也說，民調好的時候不能夠自滿，如果不盡理想時，就繼續加油，民調參考就好，最重要是以民為念、好好施政，「總統加油」。

媒體再追問給賴清德施政打幾分？盧秀燕說，剛剛已經告訴他，民調參考就好，總統加油。媒體也問她何時參選黨主席，她說，今天來參加淡江戰略學派年會，回到系所是很珍貴的事，就不談選舉了。

盧秀燕上午參加參加母所淡江戰略所主辦的「第21屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，媒體也問她針對川普關稅談判？會給總統建議？她說，川普在這個月，本人的看法就不斷變動，現在還不能完全下定論，國家要必須準備很多套的戰略劇本和政策方針來因應，因為可能還會再變。

她說，如果現在就當成是定案，可能假想不夠，她覺得最後川普是否用某一稅率適用所有國家，也不見得，有時這段時間是這樣、沒過多久又要變了，全世界都在變動中，這也是今天參加研討會的意義。

民調 盧秀燕 賴清德

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