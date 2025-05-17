520周年卓內閣十大聲量排行榜揭曉 學者點出2大危機：社會撕裂明顯

兩位非部長級官員入榜

《網路溫度計DailyView》卓揆內閣口碑排名每日更新，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點十大卓揆內閣近一年聲量排行榜，其中，交通部長陳世凱與勞動部長洪申翰皆為臨危受命，就職時間尚未滿一年；此次榜單中僅有兩位非部長級官員入榜，分別為陸委會副主委梁文傑與政務委員陳時中。整體而言，入榜內閣成員的聲量高峰多與兩岸議題、職場霸凌等爭議事件有關。

中國文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，內閣面臨的第一個危機，是未能拿出亮眼的政績；第二個危機，則是行事過於政治考量，例如近期下鄉向人民報告，是在為大罷免添柴加薪。他認為，當內閣為大罷免服務，本身就是一種危機。朝野衝突日益激烈，社會撕裂也越發明顯。即便罷免成功，所帶來的只是短期政治紅利，長期而言，如何修補台灣人民之間的對立與情緒割裂，才是更棘手的問題。

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛也認為，內閣上任一年以來表現四平八穩，雖談不上做得不好，但也未讓人感受到特別出色。他指出，過去一年，因電不夠導致跳電的次數較少跟沒漲電價，政府默默努力但民眾沒有感覺，整體缺乏讓民眾有感的亮點政績，「有感施政」是接下來內閣要努力的重點。

No.10 梁文傑｜好感度0.17

陸委員會副主委兼發言人梁文傑，就職周年聲量最高點落在2025年1月3日，傳出一段梁文傑與通緝犯、百億賭王林秉文同在一個唱歌現場的影片，對此，林楚茵表示，「我老公就比較帥啊，就算是多年前當議員的影片，也被緊抓不放」，發言引起網友討論，「相忍為黨啊」、「所以默認老公有去？」

另一個聲量高點出現在2025年3月28日，針對國台辦設置舉報「台獨」打手專欄，內政部長劉世芳和網紅八炯、閩南狼在列，梁文傑表示，中共羅列這張名單，不僅是對台灣內政的全面滋擾，更凸顯中共對台滲透、統戰的嚴重性，引發網友關注。

No.9 陳世凱｜好感度0.28

前交通部長李孟諺因婚外情風波卸任後，陳世凱於2024年8月獲邀入閣，並在9月初正式就任。當時正值話題高點，8月也成為他任內聲量的最高峰，立委王鴻薇質疑，陳世凱過去是台中市議員，完全沒有交通背景，最多就是審過「台中市」交通預算，既無「行政」也無「交通」專業。

無懼外界質疑聲浪，陳世凱上任周年，拿下網路好感度第一，比較1月內閣聲量調查，陳世凱雖然聲量不高，但好感度也名列前茅，對此，王智盛分析，交通部政策常與觀光、建設有關，容易讓民眾「看得見、感受得到」，加上陳世凱屬於臨危受命，接任之初外界並沒有特別高的期待，以及他本身形象圓融，與其他閣員相比，較少爭議，自然有助於拉高好感度。

No.8 邱泰源｜好感度0.17

衛福部長邱泰源聲量高點皆與爭議事件有關，2024年底衛福部爆發霸凌事件，共接獲8件疑似職場霸凌案件，最終調查認定職場霸凌3案成立、共7人受處分，涉案者包括保護司簡任視察記1大過移付懲戒、長照司專門委員記1大過、社工司簡任視察記1小過。而針對長照司長要求同仁利用休息時間深蹲、伏地挺身，調查小組認定不符合職場霸凌要件，引起外界質疑。邱泰源表示，只有極少數人員對此感到不舒服，尊重外部委員的專業與客觀證據。

此外，2025年3月1日，多家媒體與護理人員爆料，邱泰源突擊巡視急診前，院方早已接獲通知，並要求基層人員在短時間內將急診病患移送至其他病房，營造急診壅塞獲得緩解的假象。此舉引發網友批評「作秀」，不僅無助於解決急診壅塞與護理人力短缺等核心問題，反而加重基層醫護負擔。

No.7 陳時中｜好感度0.16

政務委員陳時中主要聲量高點有兩天，2024年11月13日，陳時中被爆料飯局辣妹作伴，對此，振興醫院醫師田知學直言，自己是報導中提到的其中一人，並表示該篇新聞令她不愉快，而爆料者、立委王鴻薇也馬上道歉，引起網友議論，「有問題的不是女醫師，而是陳時中，之前喝酒、被舔耳、摟人妻，形象很差」、「穿低肩沒問題，但跟陳時中貼得這麼近有必要嗎？」

另一個聲量高點則是出現在2025年1月6日，陳時中替民進黨草屯鎮長補選候選人站台助講，狠批藍白在立法院亂搞，直言2月1日起拚大罷免，台灣的政治才能撥亂反正。

No.6 林佳龍｜好感度0.19

外交部長林佳龍2025年4月21日的聲量是近一年最高點，針對外交部預算削減及護照短缺問題，林佳龍表示，由於預算遭刪減，駐外館可能於6月底無法正常運作，甚至10月可能面臨護照短缺，該言論引起廣泛關注和熱烈討論。

外交部新聞稿中指出，政府預算中，收入與支出是各自獨立，因此一般民眾申辦護照繳交的1300元規費，會列入政府歲入，但採購護照屬於支出項目，預算被刪除就會影響護照採購的數量。所以如果護照不足時，即使支付規費，民眾也無法及時申換護照。支持林佳龍的網友認為，他勇敢揭露了預算削減對外交工作的負面影響，並直言不諱地指出潛在的危機，讚揚他以民眾利益為優先。而反對者認為林佳龍的言論是誇大事實，甚至被質疑是「情緒勒索」和「政治操作」。有網友指出，護照短缺問題其實源於內部需求預測的錯誤，而非單純的預算削減，他們認為林佳龍應更專注於解決問題，而非公開指責藍白刪減預算。

No.5 洪申翰｜好感度0.17

洪申翰在勞動部霸凌爭議延燒之際，臨危受命接任勞動部長，於2024年11月才進入內閣。該月份也是他在任期間的聲量高峰，洪申翰因學歷背景和對勞動部霸凌事件的後續處理，例如要求業務單位假日進行業務報告，引發大量批評。國民黨立法院黨團總召傅崐萁質疑，「一個高中畢業的勞動部長，是國家之恥」，但有網友認為，學歷並非評判能力的唯一標準，並強調洪申翰過去的社會運動經驗和對基層的理解。

王智盛認為，洪申翰在這份榜單上特別突出，只待半年內閣，聲量卻可以擠進前五名，代表勞動議題備受網友重視。

No.4 劉世芳｜好感度0.15

內政部長劉世芳近一年聲量集中在2025年3月和4月，內政部3月11日廢止陸配網紅亞亞的居留許可，因她發表了支持武統台灣的言論。劉世芳強調，言論自由非天上掉下來的禮物，此言論在網路上引發兩極反應。支持者認為，台灣應對威脅國安的言論採取強硬立場；反對者則批評政府濫權。隨後亞亞抗議並要求撤銷處分，以及搭機離境，與劉世芳之間隔空攻防，引發多次網友討論。

劉世芳4月18日聲量高峰則與移送國民黨政治人物發言有關，劉世芳表示，國民黨主席朱立倫發動到北檢抗議，她有要求警政署跟台北市警局按照集會遊行法要嚴正執法。立委謝龍介嗆聲，「不用那麼麻煩啦，我自首」。

鈕則勳分析，劉世芳好感度偏低，與其對陸配議題的立場有關，再加上她曾發表具強烈意識形態色彩的爭議性言論，例如喊出「讓賴清德做台灣國主人」，也使部分民眾產生反感。

回顧國防部長顧立雄就任一年來，聲量最高點出現在2024年6月6日，他宣布取消傳統刺槍術、官兵休假回報。網友表示，「戰技本就該隨時代演變」、「雖然不喜歡他，但取消休假回報制度還是要支持」。

此外，顧立雄另一個聲量高點出現在2025年3月14日，對於國台辦威脅，若台獨分裂勢力突破紅線，將不得不採取「斷然措施」，顧立雄表示，國防部隨時備戰，不然存在的價值是什麼，中國每次都在放這些話。該發言引發網友熱議，部分支持者讚揚他展現了國防部長應有的堅定態度，但批評者認為此舉可能加劇兩岸緊張局勢，甚至推動台灣進入戰爭邊緣。

經濟部長郭智輝就任一年來，多次爭議性發言拉高負面聲量，導致網路好感度與劉世芳並列本次榜單最低。他除了2025年3月7日以蒙古症（唐氏症）形容企業經營的模式，引發爭議道歉，2025年4月29日和5月2日的聲量高峰，郭智輝面對台電員工抗議，嗆聲「看不下去可以離開」，被視為對基層辛勞的不尊重。

王智盛分析，郭智輝有時在發言上與政府立場不太一致，引發外界對其是否融入內閣的疑問，加上他在職表現與民間期待之間存在落差，不時脫口而出的言論讓部分民眾感到失望，導致整體好感度偏低。

與其他內閣成員一樣，與520就職前相比，行政院長卓榮泰好感度也大幅下降，顯示上任後累積不少負面聲量。其中聲量最高峰出現在2025年4月4日，因美國對台灣課徵高額關稅，卓榮泰的應對成為輿論焦點。卓榮泰指出，政府已經將因應策略提升到全面積極準備、有效控管風險，擴大支持產業，將有9大面向、20項措施協助方案，投入共880億元的協助方案。網友表示，「補助，結案」、「錢從哪裡來」、「撤回台積電的投資，才是解決問題的最佳辦法」。綜合來看，卓榮泰的聲量高峰多與政策爭議或台灣重大危機相關，正反兩派網友的討論衝高總聲量。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年5月20日至2025年5月14日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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圖／網路溫度計DailyView

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