【520挑戰】川普不可測 賴政府缺抗中牌之外的國安對策

賴清德總統執政將滿一周年，美中台關係面臨巨大挑戰。美國祭出對等關稅，台美談判前景未明，兩岸因「賴17條」雙邊交流全面緊縮。學者直言，看不出賴總統在國際關係領域有「可預測政策」，綠營內部則示警，美國總統川普「不可預測性」大、我對美溝通能否「直達天聽」都可能影響台美關係。

面對川普政府關稅大刀，賴總統提出5大因應策略，日前行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊已與美方完成首輪談判，不過府院並未具體披露談判進度。雖然台灣與日本、韓國、越南並列與美談判「優先四國」，但知情人士直言，談判進度沒有這麼快，其中日、韓的談判可能比台灣快、美國針對進口晶片的「232條款」複雜，眾多因素都可能影響台美談判進度。

台美關稅談判前景未明，而在兩岸關係方面，賴總統3月召開國安高層會議後，提出5大國安威脅、17項因應策略，將中國定義為反滲透法指涉的「境外敵對勢力」，與此同時，民進黨推動國安法制修法、清查公務員「忠誠」以及陸配「身分」，讓兩岸敵意螺旋上升，雙邊互動交流也全面緊縮。

而在民進黨政府加大反中力道之際，綠營內部共諜案卻連環爆，綠營涉共諜案連環爆，從立法院前院長游錫堃助理盛礎纓、總統府賴清德總統辦公室前聘用諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元、新北市議員李余典前特助黃取榮涉案，到國安會秘書長吳釗燮擔任外交部長時期的助理何仁傑，府院黨幾乎全被滲透。

政大國關中心研究員嚴震生表示，賴政府一年來並未在國際議題交出政績，沒有丟掉邦交國，但也沒有突破表現，跟前總統蔡英文相比，至少北京對蔡英文的信任還多一些。賴總統嘴巴沒說，但身邊的人在言詞和動作上都比較激進，包含要清查陸配與二代身分。

嚴震生表示，蔡英文想要「維持現狀」，但看不出賴總統在國際領域有一連串可預測的政策。至於副總統蕭美琴過去在蔡政府時期擔任駐美代表是台美重要溝橋樑，嚴震生說，他看不出蕭美琴現在有太多表現，賴總統還在尋找可信任的國安班底。

嚴震生說，賴總統在外交最大挑戰，是可以嘗試打中國牌，一方面符合美國現在無心處理國際衝突的利益，一方面也讓台灣有更多彈性空間；至於內政，最大挑戰在能源，到底賴總統有沒有決心放棄民進黨傳統路線，能抵抗美國壓力多久，都在在考驗未來的賴總統。

熟悉國際事務的綠營人士表示，面對中國等極權國家威脅，台灣與美國、歐洲等民主友盟的關係，比起過去確實較為緊密；但現在因為川普具有較大的不可預測性，台美在經貿、安全等面向的合作未必會倒退，但未來的台美關係恐具有「對價性」，我方不能再以傳統上以「民主價值」為取向的思維思考台美關係與互動。

綠營人士也說，川普本身不容易預測，且其決策圈很小，加上目前看來川普國安團隊的人事可能還有動盪；台美之間雖然有既有溝通管道，但現在我國安與外交團隊對美到底能否「直達天聽」，有無掌握「關鍵人物」，恐不能太過樂觀。

對於賴政府一年來處理兩岸關係，台派團體、台教會會長陳俐甫表示，賴清德主張「中華人民共和國不會是中華民國的祖國」，這是明確客觀歷史事實，獨派不會反對；但關於國家狀態問題，獨派不認同賴總統再以帶有一中色彩的中華民國，來表述國家定位，獨派期盼更彰顯台灣主體性，且台灣已是主權獨立國家，這點堅持並不改變。