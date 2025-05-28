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台中市長盧秀燕：堅持中火增加燃氣機組後 須拆燃煤機組

中央社／ 台中28日電

興達電廠燃煤機組啟動引議。台中市長盧秀燕今天表示，市府與中央談判時堅持台中火力發電廠增加燃氣機組後，燃煤機組必須拆除，「當時就預料了，除役備用就有可能偷燒，所以中市府堅持拆除」。

台電興達電廠第3、4號機組操作許可證屆期後，由經濟部核定轉為備用發電設施；台電啟動備載機組發電，除事先通知高雄市政府環保局，也即時在網站公開發電資訊。

台中市議會今天召開市政總質詢，國民黨市議員朱暖英表示，市府應規範中火不可增加燃煤量，燃氣機組啟用後，燃煤機組應拆除，「除役不拆除，後續會偷用」。

盧秀燕表示，面臨煤電大幅增加，南部大林、興達等電廠除役機組被迫上場發電，因國家電力有問題，飽嚐苦果的就是民眾、城市發展。

盧秀燕指出，近日聽到荒謬說法，因台中人口數節節上升，所以導致本有餘裕的用電，到現在不夠用。她質疑，難道因為國家供電不夠，所以台中必須面對工商萎縮、人口減少，大家不要用電嗎？她認為，國家能源政策要提供足夠、乾淨、便宜電力，現在能源政策大有問題，且「倒退嚕」。

國民黨市議員黃佳恬、邱愛珊、楊大鋐、陳文政、吳呈賢、吳建德、林昊佑等人也戴上防毒面罩，他們表示，因中火火力全開，讓人民無法安心呼吸，憂心燃煤增加，恐讓空污改善成果前功盡棄。

盧秀燕表示，市府與中央談判時，堅持中火增加燃氣機組後，燃煤機組必須拆除，中央起先認為除役就好，當時就預料了，除役備用就有可能偷燒，所以中市府堅持拆除，「南部縣市因未堅持，最老舊機組要開就開了」。

盧秀燕也說，她上任時，台電一年燒1500萬噸煤，現在一年燒1200萬噸，6年努力減少300萬噸，不過現在1週就多燒5萬噸，她質疑下半年還要燒多少，希望中央儘速調整能源政策，不要燃煤發電、讓民眾用肺發電。

台中火力發電廠今、明年各有1部燃氣機組將上線，盧秀燕日前在市議會備詢時向經濟部及中火喊話，當初承諾「先蓋後拆」，2燃氣機組啟用後，應立即拆除2部燃煤機組，不能跳票。

能源政策 盧秀燕 中火

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