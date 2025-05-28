空品亞洲第二？環團批環境部愚民 分析嚴重失誤

環境部長彭啓明日前指出，台灣空氣品質在亞洲僅次日本，希望外界少用「用肺發電」的論述。環保團體昨批彭啓明往臉上貼「銀」，但台灣空品是亞洲第五名，環境部的分析有失公信力。彭啓明則回應新加坡環境特性無法和台灣相比，不應斷章取義。

針對PM2.5減量成效，彭啓明日前指出，過去幾年國內燃煤大幅減少，大型國營企業也積極減碳，國內PM2.5濃度已從二○一四年的年平均值廿三點六微克降至去年的十二點八微克，日本的PM2.5年均值約八到九微克，台灣空品在亞洲僅次於日本。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃昨指出，東南亞汶萊達魯薩蘭國PM2.5年均值約五點九微克，是全世界汙染第二低的國家，而除了日本外，馬爾地夫年均值也低於十微克。另根據新加坡國家環境局官方數據顯示，該國二○二四年PM2.5年均值為十二點二微克，台灣輸給汶萊、日本、馬爾地夫和新加坡，已經是亞洲第五名，彭啓明往自己臉上貼銀，結果卻是「錫牌」，主責空汙治理的環境部長連基本排名分析都錯誤，既缺乏公信力又嚴重失誤。

彭啓明表示，在與台灣較相近的國家中，台灣空品確實輸日本，但優於南韓和中國大陸，新加坡是熱帶國家，雨季長達七到八個月，且每天都有午後雷陣雨，環境特性上無法和台灣相比，環團不應刻意斷章取義。

環團還指出，全國七十八個空氣品質監測站包含一般空氣品質監測站、交通空氣品質監測站、工業空氣品質監測站、背景空氣品質監測站、國家公園空氣品質監測站及其他監測站六類型，恆春與陽明兩測站位於國家公園內，依二○二四年新修空品標準法規，法定PM2.5年均值計算必須排除濃度較低的背景測站和公園測站，但環境部仍納入國家公園測站數據，導致二○二四年PM2.5年均值由十三點二微克變成十二點八微克，是蓄意低報。

葉光芃表示，公園測站完全不應該納入法定PM2.5年均值的計算，過去十年環境部對外公布的PM2.5法定年均值數據都違反法規，納入了低濃度公園測站數值就是騙人的愚民數據。

環境部大氣環境司表示，新修正空氣品質標準要求只納入一般測站，是作為判定該縣市是否符合空氣品質標準的空氣汙染防制區，十二點八微克數值是以全國卅一個手動PM2.5標準方法統計結果，這也是從二○一三年設置測站後的作法，可以比較趨勢變化。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，經濟部不斷的以台中市用電缺口來當作中火燃煤機組無法提早除役的藉口，這不但邏輯不通，更是在推卸責任，希望這次的二○二八無煤中火主決議提案，不分朝野黨派的一一三位立委都能夠為人民的健康投下同意票，還給全國人民一個自由的呼吸權。