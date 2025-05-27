富邦媒董事長蔡明忠：贊成核三列備載電力

台灣進入非核家園，但重啟核能的呼聲不斷，核三延役公投通過中選會審查，輝達執行長黃仁勳日前也提到台灣應該投資核能，國內不少企業界主也認為，核能應該是被考慮的選項。富邦媒董事長蔡明忠昨說，他贊成把核三列為備載電力，相信台灣民眾也有相當程度的共識；國巨董事長陳泰銘也認為，核能或許是未來討論選項之一。

富邦媒昨開股東會，蔡明忠會後被問到電力相關問題時指出，台灣能源政策應朝多元化方向邁進，台灣目前八成以上能源仰賴進口，是最大生存危機，應該要想辦法讓能源自給自足；近來被熱烈討論的小型模組化反應爐（ＳＭＲ）或核融合（Fusion）等先進核能技術要導入還需要時間，距離真正商業化更要十年以上，要繼續發展是很長遠的事情。

蔡明忠說，台灣更迫切要面臨的是如何在淨零碳排目標下，降低燃煤供電占比，如何用燃氣代替燃煤，是台灣短期內亟需迫切解決的問題。

被動元件大廠國巨董事長陳泰銘昨在股東會後也被問到重啟核能看法。他說，工業持續發展，用電需求增加，台灣增加很多綠能發電是正確方向，核能或許是未來討論選項之一，尤其是ＡＩ應用需要更多電力，政府應會在環保與經濟發展間尋求務實且穩健的平衡點。