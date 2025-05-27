最新研究 中火下風處 彰化學童「用肺發電」

長期暴露於細懸浮微粒（ＰＭ2.5）環境會增加呼吸道疾病的發生的機率。環團指出，二○二二年新發生肺腺癌一萬三千多人，女性占比高達八成以上，但台灣四分之三女性肺癌患者不吸菸，煤電排放的各種空汙成了最要命的危險因素。

彰化縣醫療界聯盟理事長、台大公衛博士錢建文指出，彰化基督教醫院醫師和彰化縣衛生局局長葉彥伯等人今年發表研究指出，當PM2.5年均濃度每立方米增加一微克，哮鳴、確診氣喘和運動誘發哮鳴的機率都會增加，而長期暴露於燃煤產生的PM2.5會顯著增加氣喘症狀的風險，阻礙學童肺部發育，並引發呼吸道炎症。

錢建文表示，此大型研究對象涵蓋居住鄰近中火和麥寮電廠的彰化境內五千多名學童，吹南風的麥寮電廠也會影響彰化空品，但是中火規模特別大，亞臨界燃煤機組也比麥寮電廠的超臨界更老舊，彰化就在中火下風處，此研究證實中火燃煤是用下風處眾多學童的肺發電。

部立台東醫院婦產科醫師、英國格拉斯哥大學醫學遺傳學博士江盛指出，肺癌發生率從半世紀前每十萬人口一個病例增加到現在的廿個病例，且仍在上升中；肺腺癌與空汙相關性最高，台灣二○二二年新發肺癌人數約一萬八千人，而根據衛福部統計，女性肺腺癌患者在肺癌占比中高達八成以上。

江盛歸納和煤電等空氣汙染相關的各種疾病，包括氣喘、支氣管炎、慢性阻塞性肺病和肺癌等呼吸系統疾病，及心臟病、中風和高血壓等心血管疾病。