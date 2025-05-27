新聞眼／非核家園 讓台灣變成「肺咳家園」

台灣進入非核家園，火力全開的程度遠高於經濟部長郭智輝的預估，顯見非核家園下只能依賴高碳排的火力發電來補充用電缺口，一來對電網韌性帶來極大考驗，也對空氣品質造成嚴重影響，正如同各界所擔憂，非核不只削弱國力，也讓台灣成為變成「肺咳家園」。

高雄市長陳其邁近日高喊，各縣市若要發展產業就應該負起自己發電的責任，強調不應南電北送，但真正問題不是南電北送，而是在於錯誤的能源政策。

賴清德總統不斷告訴國人台灣不缺電，但興達、大林除役的燃煤備用機組卻要上線救援，原因是當時電不夠，火力全開之下還要談減碳，完全癡人說夢。

近期許多醫師與環保團體指出，台灣的呼吸道疾病已經成為台灣的國病，長期暴露於PM2.5會顯著增加氣喘症狀和肺癌風險，所有重大疾病的健保支付中，肺癌所占費用最高，台灣更因地形因素，空汙會在中南部累積難以散去，到頭來火力發電的業障都是由中南部民眾承受。

中南部地區的能源轉型已是當地人民已久的盼望，但是執政黨在大財團大開發主義的主導下，不斷將人民的健康與自由呼吸的權利視若無睹，造成全國許多人民健康及財產損失。

非核家園後，返核討論一出現就會被以「核廢料放你家」拒絕思辨，然而低碳、穩定可控的能源才是台灣所需，火力發電不只與減碳背道而馳，也大大增加空氣汙染和各種疾病的發生，中南部民眾確實每天都在用肺發電，但政府卻仍以非核家園為傲。