陳其邁批中市用電多於發電 中市府反駁

高雄市長陳其邁反對「南電北送」，強調各縣市都應有充足電力供應，高雄百分之卅三的電輸送至其他縣市，反觀台中有百分之十五的電需由其他縣市供給，主張電力結構或電力改革必須注意區域均衡。台中市環保局長陳宏益表示，台中電廠供應外縣市電力逾卅年，以單一城市數據來打台中非常不公平。

陳其邁表示，高雄市去年發電量四八○億度、用電三二○億度，台中發電二九五億度、用電三五○億度，站在均衡台灣來說，縣市若要發展產業、提供民生用電也應相對負起責任，不可能長達四、五十年高雄市都拚命發電，汙染留給地方，對高雄來講不公平。

高雄市府環保局說，高雄歷年都是發電量大於用電量，台中則是發電量不足以滿足電力使用量，高雄去年約有三分之一的發電量，高達一六○億度的電力支援其他縣市，滿足其他縣市民眾或產業的需求。反觀台中市去年發電二九五億度，用電高達三四九億度，台中自己發電不夠用，去年用電量有百分之十五點四七需靠他縣市提供。

陳宏益反駁說，台電將全台分成北、中、南、東四個供電區，中部供電區長期電力外送，全球均以區域發電模式規畫而非以城市發電模式，中部供電區整體發電量遠大於用電量。

陳宏益說，台中市人口增加，躍升全國第二大城，用電量當然成長，反觀高雄市人口減少，用電量也降低；台電中火供應外縣市電力超過卅年，台中市長期屬於發電多於用電的城市，近年因為空汙嚴重，中市府強力要求減煤，發電量才減少，但今年底起，中火二部燃氣機組陸續上線將抵過中火目前一半發電量。