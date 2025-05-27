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台電：興達、大林電廠備用機組 屬後援投手

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

核電除役，台電啟動老舊火力發電機組挨批。台電昨表示，台電兩百多部發電機組組成穩定供電團隊，興達燃煤機組及大林燃氣五號機組都是備用或緊急備用機組，如同上場吃下一個出局數的後援投手，是使用量低的重要成員，發電不超過全國占比百分之○點五。

台電指出，興達一號、二號燃煤機組與大林五號燃氣機組除役轉為緊急備用機組，興達三號、四號燃煤機組是在環評承諾中自願主動轉為備用機組。運轉依法規、環評，也在容許時數內，立委所指的運轉甚至是機組維護的試運轉操作，因為機組需要定期啟動，就像車輛需定期啟動一樣，今年緊備機組分別測試啟動七小時（大林五號機）、十四小時（興達二號機）。

台電說，兩百多部機組中，原本就會預留作為備轉容量的一般機組，以因應機組故障或負載突增的狀況，萬一出現複數機組同時故障的罕見情形，才會用到備用機組及緊備機組。

台電表示，系統燃煤占比自二○一七年百分之卅九點二持續下降至二○二四年百分之卅一點一，今年預估將再降至百分之廿六點九，轉型為低碳、低空汙的燃氣發電為主。

興達電廠 台電

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