說一套做一套？台電指興達燃煤機組、大林5號機組「後援投手」

非核家園後，台電啟動興達兩部備用機組，爭議未息，立法院民眾黨團與高雄市議員27日考察興達電廠，立委黃國昌痛批民進黨政府及台電高層說一套做一套，欺騙人民。台電強調，興達電廠機組依照環評結論運作，並在地方政府要求時數內，一切合法使用。

台電表示，台電有200多部發電機組，組合成穩定供電的團隊，其中興達燃煤機組及大林燃氣5號機組都是備用機組和緊備機組，如同上場吃下一個出局數的後援投手，是重要成員但使用量低，發電不超過全國占比0.5%。

台電指出，興達1號、2號燃煤機組與大林5號燃氣機組除役轉為緊急備用機組，興達3號、4號燃煤機組是在環評承諾中自願主動轉為備用機組。運轉都依照法規、依照環評，也在容許時數內，立委所指的運轉，甚至是機組維護的試運轉操作，因為機組需要定期啟動，就像車輛需定期啟動一樣，如今年緊備機組分別測試啟動7小時（大林5號機）、14小時（興達2號機）。

台電說明，200多部機組中，原本就會預留作為備轉容量的一般機組，以因應機組故障或負載突增的狀況，萬一出現複數機組同時故障的罕見情形，才會用到備用機組及緊備機組。

台電強調，供電仍是穩定狀況，機組修復之後，備轉容量率就可達標，例如昨（26）日夜尖峰備轉率甚至超過30%，顯示電力供需調度隨時動態變化。

台電表示，歐洲近年也可見到為了維持電力系統穩定，重啟或強制保留除役燃煤電廠機組的案例。包括芬蘭、法國、德國與奧地利等歐洲國家，面臨俄烏戰爭衝擊天然氣供應，因此在緊急情況下，也規劃重啟除役燃煤機組因應，即便是核能大國法國，當核能機組大修無法供電，或冬季電力需求高漲，電力供應出現緊急狀況時，備用燃煤機組也能發揮關鍵角色，提升供電穩定。