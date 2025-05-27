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陳其邁嗆盧秀燕？ 廖偉翔：這原因高雄老舊機組被迫上場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市國民黨立委廖偉翔。圖／廖偉翔提供
台中市國民黨立委廖偉翔。圖／廖偉翔提供

高雄市長陳其邁「反對南電北送」、「各縣市用電自己供」言論惹議，今再戰「台中」，指台中15%電力需他縣市供給。對此，台中市國民黨立委廖偉翔認為，能源政策不能只喊口號，問題的核心還是錯誤的能源政策，才是讓台電被迫要啟動高雄這些老舊機組上場救援的根本原因。

陳其邁今在市政會議前表示，以去年為例，高雄市發電480億度、用電320億度，台中發電295億度、用電350億度。換句話說，高雄市有33%的電由高雄輸至其他縣市，而台中有15%的電需要其他縣市供給。

廖偉翔表示，錯誤的能源路線不只讓電變貴、也讓國家變弱，更讓健康變糟；「各縣市用電自己供」的言論，無法解決南部發電、用電失衡的狀態，尤其台電為了穩定供電，甚至不得不啟用原本已除役或轉為備用的高雄新達或大林機組，讓這些老舊設備「火力全開」、重新上線，這不是很諷刺嗎？

廖偉翔指出，自5月17日核三廠除役後，台灣整體電力備載明顯下降，新興科技產業如AI、高效運算等，對能源需求正以倍數成長，輝達執行長黃仁勳喊出「投資核能」的呼聲時，電力即算力，算力即國力，已成國家競爭力關鍵。

他認為，所以能源政策不能只喊口號，因此「電燈不會靠理想發亮，工廠也不會靠願景運轉」，電力自給自足論點忽視我國是單一電網的現實，問題的核心還是錯誤的能源政策，才是讓台電被迫要啟動這些老舊機組上場救援的根本原因。

陳其邁 能源政策 廖偉翔 台電 台中市

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