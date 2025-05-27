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富邦媒董事長蔡明忠：贊成核三廠可做備載電力

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒27日舉行股東會，董事長蔡明忠在會後接受聯訪表示，能源政策現在最大問題應該是現在幾乎是百分之八十倚賴進口，要提升能源自主、自給能源的獨立非常的重要，台灣的能源政策應該是多元的，包括發展綠能與先進核能。他也指出，一些先進核能如SM技術的商業化需要十年以上的時間，他贊成將核三列為電力備載的來源之一，相信民眾現在應該也有相當程度的共識。

蔡明忠在今日富邦媒舉行的股東會上指出，台灣整個能源政策應該要是多元的，現在台灣生存最大危機是能源，當然現在有綠能，但目前國內幾乎80%以上能源靠進口，因此，如何提供能源自給自足，「能源獨立」是極其重要。

他說，近來被各界關注討論的先進核能、SMR，導入需要時間，這些技術要商業化至少都要耗費十年以上，甚至更久，台灣現在短期應該「以氣代煤」是關鍵。政府應該繼續發展各類能源，積極多元化，但也是很長遠的路。

股東會 核能 富邦媒

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