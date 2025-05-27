陳其邁嗆盧秀燕「發電不夠用」？ 台中3點反擊：不公平

高雄市長陳其邁「反對南電北送」、「各縣市用電自己供」言論惹議，今再戰「台中」，指台中15％電力需他縣市供給。對此，台中市環保局長陳宏益說，台電分區供電，中部供電區長期外送，另中火供應外縣市電力逾30年，後減煤有成，再者台中躍升第2大成，用電量大增，如今以單一城市數據來打台中，非常不公平。

陳其邁今在市政會議前表示，以去年為例，高雄市發電480億度、用電320億度，台中發電295億度、用電350億度。換句話說，高雄市有33％的電由高雄輸至其他縣市，而台中有15％的電需要其他縣市供給。

陳宏益強調，台電將供電鏈，分為北中南東等四個供電區調配電力，中部供電區長期外送，且全球均以區域發電模式，而非城市發電模式，拿城市發電相比，這樣是不公平。

陳宏益認為，台電中火供應外縣市電力超過30年，台中市長期屬於發電多於用電的城市，台中近年因空汙嚴重，市府強力要求減煤，發電量減少，但馬上年底後中火兩部燃氣機組上來，相當於現在中火一半的發電量。

陳宏益指出，近年能源轉型、燃煤退場成為趨勢，所以中火發電量會比較少，汙染量也減少，就要區域合作，全國有北、中、南及東部4個供電區，是區域發電模式，中部供電區的發電量應遠遠大於用電量，現在以單一城市數據來打台中，非常不公平；