聽新聞
0:00 / 0:00
非核後火力全開 彭啓明：不影響減碳目標
台灣非核家園後，每天幾乎火力全開，已除役的備用機組甚至也上線救援。環境部長彭啓明今天表示，政府在規畫淨零戰略時就未納入核能，不過在燃煤轉燃氣的政策下，預計2030年燃煤發電占比可以降到9％，並不影響整體的減碳期程。
彭啓明今天在環境部「清靜共好營建工程空氣污染與噪音防制技術交流論壇」前受訪表示，政府在規畫國家淨零戰略時，確實沒有把核能放進去，近日啟用的老舊機組屬緊急備用，不過這幾年煤炭使用量已大幅減少，這幾天無論台中或高雄的空品也都沒有明顯變化，但是這些備用機組在空汙季就不能啟用。
彭啓明指出，煤轉氣可以將碳排減少三分之一左右，燃煤的電力排放係數每度約0.8至0.9，燃氣大約0.5至0.6，而部分燃氣可再降低到0.3或0.4，因此煤轉氣對整體減碳效益是有助益的，預計2030年電力排放係數可以降到0.319，2035年則達到0.241。
至於核三廠除役對國家減碳的影響，彭啓明指出，當初其實不排除納入核能，但因為重啟核能涉及安全審查、預算和採購設備等，不見得會比推出新政策穩當，因此才沒有將其納入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言