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非核後火力全開 彭啓明：不影響減碳目標

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片
環境部長彭啓明。圖／聯合報系資料照片

台灣非核家園後，每天幾乎火力全開，已除役的備用機組甚至也上線救援。環境部長彭啓明今天表示，政府在規畫淨零戰略時就未納入核能，不過在燃煤轉燃氣的政策下，預計2030年燃煤發電占比可以降到9％，並不影響整體的減碳期程。

彭啓明今天在環境部「清靜共好營建工程空氣污染與噪音防制技術交流論壇」前受訪表示，政府在規畫國家淨零戰略時，確實沒有把核能放進去，近日啟用的老舊機組屬緊急備用，不過這幾年煤炭使用量已大幅減少，這幾天無論台中或高雄的空品也都沒有明顯變化，但是這些備用機組在空汙季就不能啟用。

彭啓明指出，煤轉氣可以將碳排減少三分之一左右，燃煤的電力排放係數每度約0.8至0.9，燃氣大約0.5至0.6，而部分燃氣可再降低到0.3或0.4，因此煤轉氣對整體減碳效益是有助益的，預計2030年電力排放係數可以降到0.319，2035年則達到0.241。

至於核三廠除役對國家減碳的影響，彭啓明指出，當初其實不排除納入核能，但因為重啟核能涉及安全審查、預算和採購設備等，不見得會比推出新政策穩當，因此才沒有將其納入。

減碳 核能 彭啓明

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