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考察興達電廠 黃國昌批總統與台電說一套做一套欺騙人民

聯合報／ 記者王勇超、宋元彰／高雄即時報導
民眾黨主席黃國昌說，民眾黨團之所以安排考察，是因為對民進黨政府從總統到台電高層「說一套、做一套」，在欺騙人民。記者劉學聖／攝影
民眾黨主席黃國昌說，民眾黨團之所以安排考察，是因為對民進黨政府從總統到台電高層「說一套、做一套」，在欺騙人民。記者劉學聖／攝影

立院民眾黨團今早與國民黨高雄市議員前往考察興達電廠，現場聚集數十位民眾高喊「拒絕用肺發電、支持核三延役」。民眾黨主席黃國昌說，民眾黨團之所以安排考察，是因為對民進黨政府從總統到台電高層「說一套、做一套」，在欺騙人民。

黃國昌說，台電偷偷啟用興達電廠燃煤發電，被高雄民代揭發後，台電聲稱「這是受許可、可以運轉的機組」，但若是緊急發電設施，要請問高雄市政府是何時核定這個緊急發電設施、什麼時候許可興達電廠的運轉。

黃國昌指出，興達電廠燃煤發電須有生煤使用許可，但公開資料顯示，高雄市政府核准的許可已於去年9月30日到期，「在沒有許可下，為何仍能燃煤發電？」現煤倉內尚有多少生煤、預計使用多久，都是疑點。

黃國昌說，民眾黨也在追蹤興達電廠一個廢水處理的標案，得標金額是7億元，「這個工程在一個除役的電廠現在的狀況到底是什麼？」場內有員工檢舉，標案充滿離奇，得標7億元，花了5億多，現在變成無法使用的設施。

黃國昌說，電力穩定供應，讓台灣產業發展、民生需求，能得到滿足，同時在這個過程中，政府允諾不讓高雄鄉親用肺發電的承諾要做到，而不是像現在賴清德與台電高層彷彿在唱雙簧，「說一套、做一套」。

高雄市議員邱于軒質疑市長陳其邁高喊淨零、脫煤，卻對興達電廠燃煤機組反覆重啟保持沉默，痛批「你是市長，還是台電發言人？」她指市府與台電說法一致，僅稱合法合規、緊急監控，無力制止台電，連對中央都不敢強硬，只會說「希望依承諾除役」。

市議員白喬茵說，興達一至四號機偷開被抓包後，市府仍援引電業法稱備轉容量低於8%時，每機組一年可運轉720小時，但她翻遍電業法未見相關條文，僅空汙法子法提到緊急電力設施的規範與定義，但還未退役的興達電廠三、四號機組，根本不適用於緊急備用電力設施，市府根本在護航台電，未退役機組不符空汙法緊急備用定義，無操作許可就是「偷開」，呼籲陳其邁站出來，為市民質疑賴清德的能源政策。

一位台電外包員工今天上午經過興達電廠大門口，聽見黃國昌拿著麥克風陳述「民眾黨團為什麼特別要安排考察興達電廠」，該員工大喊「臭俗辣」，但隨即被警方勸離。

立院民眾黨團今早與國民黨高雄市議員前往考察興達電廠。記者劉學聖／攝影
立院民眾黨團今早與國民黨高雄市議員前往考察興達電廠。記者劉學聖／攝影

黃國昌 民眾黨 台電

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