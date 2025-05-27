環團：台灣空品亞洲第5 喊話朝野支持2028無煤中火

環境部長彭啓明日前指出，台灣細懸浮微粒（PM2.5）年均值每立方米12.8微克，僅次日本，為亞洲第二。環保團體今天召開記者會表示，台灣的空品在亞洲為第5名，認為彭啓明在空品排名分析錯誤是個嚴重失誤，也籲請立法院盡速通過2028無煤中火主決議，拒絕再用肺發電。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，空品確實有在進步，台北市PM2.5年均值已接近12微克，但是距離世界衛生組織（ＷＨＯ）2021年新指引的5微克還很遠，尤其中部和高屏空品區分別約為15微克及18微克，是世衛標準的3倍到4倍，尤其老舊煤電廠大部分坐落在中南部，只要中火燃煤還是每天的事實，拒絕用肺發電就是義務。

針對彭啓明日前指出「台灣空品在亞洲僅次於日本」，葉光芃分析，東南亞的汶萊達魯薩蘭國，其PM2.5年均值5.9微克，是全世界汙染第二低的國家，是正港的亞洲空品金牌國；南亞小國馬爾地夫年均值也小於10微克，加上新加坡早就煤改氣，根據其國家環境局官方數據，2024年PM2.5空品濃度12.2微克，台灣已經變成亞洲第5名。彭啓明部長往自己臉上貼銀，結果卻是第5名的錫牌，主責空汙治理的環境部長連這樣的基本排名分析都錯誤，缺乏公信力，是很嚴重失誤。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文指出，經濟部不斷的以台中市用電缺口，來當作中火燃煤機組無法提早除役的藉口，這不但邏輯不通，更是在推卸責任，樂見每個縣市都需要為自己的用電量負責，但請民進黨政府以這樣的標準，檢視所有的縣市用電量，否則就是用自己的邏輯打臉自己。

其次，賴清德總統的競選承諾不斷提到積極節電，但上任滿1年的賴總統，到目前為止所提出來的節電政策，不但消極而且逃避，政府一方面不斷的核准高耗電產業的設立，想方設法的為這些產業逃避應有的社會責任，例如提高自備綠電占比、徵收合理碳費（稅），一方面跟人民說有用電缺口，讓人看不見「積極」的作為。

岳祥文表示，有29位跨黨派立委願意連署支持2028中火無煤的提案，可惜的是當前的執政黨民進黨立院黨團，沒有人站出來守護全國人民的健康，希望這次的2028無煤中火主決議提案，不分朝野黨派的113位立委，都能夠為人民的健康投下同意票，支持2028中火無煤，還給全國人民一個自由的呼吸權。