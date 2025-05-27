影／拒絕用肺發電 環團籲立院通過2028中火無煤決議文
台灣健康空氣行動聯盟等團體今天舉行「中火燃煤還是每天事實，拒絕用肺發電就是義務」記者會，反空汙醫師葉光芃及環團連袂籲請立法院盡速通過2028無煤中火主決議，並引用醫學研究，確證燃煤就是在用肺發電。
環團質疑環境部長彭啟明說不是經濟部小弟，卻又護航中火及興達燃煤機組的運轉合法合規定，燃煤發電對各地空品沒有影響，希望外界少用「用肺發電」這樣的論述，台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃醫師表示，他肯定空品有進步，台北市PM2.5年均值已接近12微克，但是距離世界衛生組織2021年新指引的5微克還很遠，尤其南北差距，北部以外中部和高屏空品區分別約為15微克及18微克，是世衛標準的三倍到四倍，尤其老舊煤電廠大部分坐落在中南部，燒煤哪裡對健康沒有危害。
對台灣號稱空品品質是亞洲銀牌，葉光芃檢視台灣PM2.5的法定年均值亞洲排名，東南亞的汶萊達魯薩蘭國，根據牛津大學平台，其PM2.5年均值5.9微克，是全世界汙染第二低的國家，是正港的亞洲空品金牌，南亞小國馬爾地夫年均值也小於10微克，有2023年發表論文提到其PM2.5年均值為5到8微克，顯見台灣輸非工業小國馬爾地夫，降為第四名。加上昔日亞洲四小龍之新加坡早就煤改氣，根據其國家環境局官方數據，2024年PM2.5空品濃度12.2微克，也低於台灣，我國再降一名，變成第五名，從自己臉上貼銀的銀牌，排名往下滑，不只連銅牌都，台灣的空品連第四名的鐵牌都拿不到，變成第五名的錫牌，主責空汙治理的環境部長連排名分析都錯誤，缺乏公信力，是很嚴重失誤。
葉光芃批評民進黨執政十年，一錯再錯空汙低估了十年，恆春是一般測站，又是公園測站，陽明就是公園測站，完全不應該納入法定PM2.5年均值的計算，台健空盟回溯2015-2024年的十年期間，對外公布的PM2.5法定年均值數據，通通都是違反法規，謬誤納入了低濃度公園測站數值，騙人的愚民數據必須扣除公園和背景測站，才是真正的PM2.5年均值。賴清德總統就職周年文告上的12.8微克也是將陽明及恆春兩公園測站和三義背景測站通通算進來的法定年均值數據。倘若根據法定標準，排除陽明測站，正確的法定PM2.5年均值應該會比較高，這是環境部拿納稅人的錢，年年錯誤計算，一錯再錯了十年，低估了十年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言