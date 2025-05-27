影／拒絕用肺發電 環團籲立院通過2028中火無煤決議文

台灣健康空氣行動聯盟等團體今天舉行「中火燃煤還是每天事實，拒絕用肺發電就是義務」記者會，反空汙醫師葉光芃及環團連袂籲請立法院盡速通過2028無煤中火主決議，並引用醫學研究，確證燃煤就是在用肺發電。

環團質疑環境部長彭啟明說不是經濟部小弟，卻又護航中火及興達燃煤機組的運轉合法合規定，燃煤發電對各地空品沒有影響，希望外界少用「用肺發電」這樣的論述，台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃醫師表示，他肯定空品有進步，台北市PM2.5年均值已接近12微克，但是距離世界衛生組織2021年新指引的5微克還很遠，尤其南北差距，北部以外中部和高屏空品區分別約為15微克及18微克，是世衛標準的三倍到四倍，尤其老舊煤電廠大部分坐落在中南部，燒煤哪裡對健康沒有危害。

對台灣號稱空品品質是亞洲銀牌，葉光芃檢視台灣PM2.5的法定年均值亞洲排名，東南亞的汶萊達魯薩蘭國，根據牛津大學平台，其PM2.5年均值5.9微克，是全世界汙染第二低的國家，是正港的亞洲空品金牌，南亞小國馬爾地夫年均值也小於10微克，有2023年發表論文提到其PM2.5年均值為5到8微克，顯見台灣輸非工業小國馬爾地夫，降為第四名。加上昔日亞洲四小龍之新加坡早就煤改氣，根據其國家環境局官方數據，2024年PM2.5空品濃度12.2微克，也低於台灣，我國再降一名，變成第五名，從自己臉上貼銀的銀牌，排名往下滑，不只連銅牌都，台灣的空品連第四名的鐵牌都拿不到，變成第五名的錫牌，主責空汙治理的環境部長連排名分析都錯誤，缺乏公信力，是很嚴重失誤。