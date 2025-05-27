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誰有理？環團批環評「公民參與開倒車」 彭啓明「透明論」回應

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環保團體昨抗議環境部環評會議限縮公民參與。記者許正宏／攝影
環保團體昨抗議環境部環評會議限縮公民參與。記者許正宏／攝影

近期環境部召開的環評會議爭議不斷，上周更因民眾無法進入會場，被要求到隔壁會議室看直播爆發衝突，環保團體昨天在立法院前召開記者會，痛批公民參與大開倒車，要求環境部改正，環境部長彭啓明強調，環評在各部會的會議中已經是最透明的會議。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，環境部前署長張子敬上任前，公民團體代表發言完後，由環評委員提問，主席會要求開發單位回應公民團體及委員，直到爭議釐清，且環評委員閉門會議之前皆能現場聆聽並舉手提問。張子敬上任後，環評會議執行方式都改了，現任部長彭啓明延續做法，還更惡劣。

環境部部長彭啓明強調環評會議透明。記者許正宏／攝影
環境部部長彭啓明強調環評會議透明。記者許正宏／攝影

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，當今環評制度有三大害，環評書件由開發單位負責產出，環評說明書常充斥華而不實甚至虛偽造假文字；負責環評審查的環評委員由環境部閉門遴選出來，常常是御用學者，未能公平客觀；未能依據「行政程序法」，將受開發案影響之當地居民與環保團體視為當事人，反而是將其視為旁聽者，限制發言。

環境法律人協會副秘書長鍾孟勳要求環境部，還給人民一個可信的環評制度，而不是一張被行政裁量扭曲的劇本。

環境部長彭啓明指出，多年前環評旁聽要點即規定每位民眾發言三分鐘，環評除了現場發言，還有Call out和書面等方式表達，開發單位也必須要回復，他強調，環評在各部會的會議中已經是最透明的會議。

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