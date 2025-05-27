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非核家園爭議不斷！盧秀燕批「用最髒的電救缺電」

聯合報／ 記者黃寅李柏澔／連線報導

非核家園之後，興達、大林電廠接連啟動救援，被批評為「偷開」；立委呼籲環境部勿再幫錯誤的能源政策背書。台中市長盧秀燕昨表示，不只台中火力電廠火力全開，最骯髒、老舊的機組都上場救援，可見國家電力緊張；她建議中央應趕緊調整能源政策，發乾淨、有效率和便宜的電。

盧秀燕連日來針對火力發電釀空汙議題發聲，盧昨天再表示，什麼是除役電廠？就是已經過了使用年限，而且是最老舊、最骯髒和最不堪使用的機組，如果連這些都要上場救援，可見國家電力之緊張。

盧強調，電力供應是產業界最關心的問題，國家在停掉核電時，有沒有準備好呢？國內備用電力是不是足夠呢？「是不是要發骯髒的電、影響健康的電、老舊的電來救援呢？」

盧秀燕說，中央應該好好思考能源政策，時猶未晚，只要是不對的事情，只要及時更正就可以了，做錯事沒關係，聽到好的建言趕緊調整，發乾淨的電、有效率的電、便宜的電，這是最重要的；不要放著民眾、廠商的聲音不管，一意孤行。

立委王育敏昨天在立法院質詢表示，二○一六年至今因為燃煤增加的碳排已超過八十萬噸，環境部怎能以在亞洲空汙僅次於日本、備用機組啟用合法合規來幫這樣的能源政策背書？有更好的低碳能源不用就是不合理。

非核家園 能源政策 盧秀燕

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