1危機將至、1需求難解 專家憂減碳幅度杯水車薪

環境部昨公布二○二五年版國家溫室氣體排放清冊，專家表示，目前的減量程度遠低於第二期溫室氣體階段管制目標百分之十，面對日益嚴峻的氣候危機與持續攀升的產業用電需求，這樣的減碳幅度無異於杯水車薪。

環境品質文教基金會副秘書長鄭佾展表示，環境部公布最新國家溫室氣體排放清冊，雖強調二氧化碳排放密集度較基準年二○○五降低百分之四十四，但總碳排放卻僅減少百分之四點六四，遠低於第二期溫室氣體階段管制目標應減量百分之十的規定，日前公布的第三期溫室氣體管制目標，讓人毫無信心。

鄭佾展說，強調碳密集度持續降低，是排碳大國如中國大陸、印度等迴避淨零、迴避國家減碳責任的推辭說法，台灣千萬不能以此自滿，環境部更要注意國家清冊中能源部門，較基準年不減反增的趨勢，除電力排放係數階段目標降低外，也要關注電力部門絕對排放量的減少。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，二○二五年設定的溫室氣體管制目標是減少百分之十，但看來今年只能達到百分之八左右，若要達到二○三○年的減量目標，台灣的排放量要降到一億八七○○萬噸，接下來每年還要減少九八七萬噸才達到得到目標，也就是減量成效要提升三成以上。