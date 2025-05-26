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黃仁勳喊話台灣應投資核能 綠：供電無虞是政府責任

中央社／ 台北26日電

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前表示，期盼台灣政府能提供更多能源，尤其台灣絕對應該投資核能。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，能源供電無虞是政府的責任，也提醒在野黨，撥補台電新台幣1000億元攸關電網韌性強化，讓民生及產業供電無虞，應予以支持。

黃仁勳出席「洞察AI趨勢」峰會時表示，台灣政府應該支持各種能源政策，包括風力、太陽能、核能，台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被污名。

吳思瑤今天在立法院接受媒體訪問時表示，民進黨對於核能等能源議題，立場非常一致，也就是3個前提都要具足，核能安全、核廢料處理有解方，及社會共識。

吳思瑤說，黃仁勳的發言，代表產業界對於能源穩定及供電的期盼，投資任何國家、布局產業，都會考量在地供電及基礎設施是否完備，政府要做到能源供電無虞及電網韌性，讓民生及產業用電無虞。

吳思瑤表示，她要再次提醒在野黨，撥補台電1000億元預算，攸關台電能否強化電網韌性、提升基礎設施，讓台灣民生及產業用電都無虞、穩定，在野黨立委應當要支持。

核能 吳思瑤 台電

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