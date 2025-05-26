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影／最骯髒的電都上場 盧秀燕：國家檢討能源政策猶時未晚

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，台灣應該要有更好的能源政策。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕表示，台灣應該要有更好的能源政策。記者黃寅／攝影

台中市長盧秀燕上午說，不只是中火火力全開，連已經除役的興達電廠和大林電廠，都上場救援，可見國家電力緊張。時猶未晚，趕緊調整，發乾淨有效率和便宜的電最要緊。

她說，什麼是除役電廠，那表示那是都已經過了年限，而且是最老舊、最骯髒和最不堪使用的電廠。如果連這些機組都要上場救援的話，可見我們國家電力之緊張。

盧秀燕上午是在市政路第一標通車祈福典禮受訪時做以上表示，市政路打通關係到台中工業區、精密園區和中科園區的交通。

盧秀燕說，發電就是站在她身後這些園區業者最關心的問題，國家有沒有準備好呢？要停掉核電的時候，我們的國家的備用電力是不是足夠呢？是不是要發骯髒的電、影響健康的電、老舊的電來救援呢？

她說，所以這些能源政策，中央應該要好好思考，時猶未晚，只要是不對的事情，只要及時地更正就可以了，不要放著民眾的聲音、廠商的聲音不管，一意孤行，這樣就不太好。

盧秀燕說做錯事沒有關係，聽到別人好的建言，趕緊調整，發乾淨的電、有效率的電、便宜的電，這是最重要的。

關係 盧秀燕

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