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環團指限制公民參與環評 彭啓明：仍可表達意見

中央社／ 台北26日電

環團今天抗議環境部限縮公民參與環評會議的權利。環境部長彭啓明表示，主要是四接環評後，環委希望就制度提出改善方法，目前仍在試行，但民眾仍可表達意見、也未限縮參與權利。

多組環團今天到立法院前抗議，指近期環境部召開的環評會議爭議不斷，包括民眾報名參加會議無法進入會場旁聽席，而是被要求待在隔壁小會議室觀看直播；只能在環境部人員引導下進入會場，等待發言，而3分鐘的發言時間結束須立即離開，無法繼續在旁聽席觀看聽取委員及開發單位的詢答，更無法針對開發單位回答提出異議。

立法院社福及衛環委員會今天處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結報告案142案（含報告事項134案及討論事項8案）。

彭啓明會前接受媒體聯訪時表示，環評會議主要仍由環評委員審查，旁聽民眾可以發言，但有時間限制，過去幾10年來的旁聽辦法規定發言時間為3分鐘，但若委員同意通常都會讓意見完整表達。

他指出，目前除了現場發言，還可以透過網路、callout等方式表達意見，這些意見會列入會議紀錄並要求具體回覆。許多環評案也都要求補正再審非常多次，也顯示環評委員審查的能力。

彭啓明解釋，由於今年初「協和電廠更新改建計畫」（四接環評）後，有環委提出希望能針對制度改善，目前的程序是經過委員討論後正在試行，包含請旁聽民眾在隔壁房間等待人員引導下進入會場、以一進一出等方式；且房間內也能看到現場直播，並沒有讓民眾的權益受損。

他表示，就政府各會議而言，環評大會已經是最開放、最透明的會議，但還是有它的機制，希望予以尊重；環境部正在進行環評總體檢，透過各方意見讓環評制度更好。

環評 環境部 彭啓明

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