興達、大林機組重啟 黃國昌：對民進黨是警鐘

核電退場，高雄興達電廠3、4號燃煤機組遭爆重啟發電救援引發爭議，已除役的大林電廠5號燃氣機組也被爆8次發電，民眾黨主席黃國昌昨表示，這「對民進黨能源政策是一大警鐘」，國民黨立委柯志恩也再批，完全戳破政府「不缺電」的說法。

立委兼國民黨高市黨部主委柯志恩昨說，大林電廠及興達電廠發電機組上路，使用非常髒的煤發電，會讓每個人的肺受到很大汙染，政府此舉非常不負責，不僅影響環境也危害人民健康。

針對南電北送，柯則說，電力是全國性問題，不管南或北，大家要共同面對能源缺乏問題，中央要拿出態度好好檢討能源政策，而非交給地方政府討論「誰家有電、誰家有水」，也不是負責任的說法。

「就算繼續用、符合環評，有沒有告訴市民，老舊機組已在使用？應該注意身體健康？」藍營高雄市議員邱于軒說，市長陳其邁曾批核三廠是40年老車，大林5號機組2022年除役，豈不是50年被拔牌老車還無照駕駛，為何市長容許重新啟用？

對此，高市府昨駁斥說，大林發電廠第5燃氣機組除役後市府未再發給操作許可，且依電業法，5號機是由經濟部核定轉為備載機組，並非高市府，若要啟動均須遵循電業法規定，邱于軒指該機組「無照駕駛」、「高市府容許重新啟用」為錯誤訊息。

民眾黨主席黃國昌昨談及能源議題時說，近來傳出興達電廠除役後未經民眾知情便悄然重啟運轉，「對民進黨能源政策的一大警鐘」。能源政策攸關全民權益，民眾黨立院黨團明將前往興達電廠考察，釐清爭議。

有關輝達執行長黃仁勳提及，台灣應投資核能等能源，民眾黨立法院黨團昨表示，台灣是全球半導體重鎮，面對用電需求年年攀升，民進黨卻停留在「已知用火」時代，拖延阻擋台灣走向未來，台灣人的未來應該交給人民公決，而不是一個故步自封、死抱著神主牌的政府。

興達、大林電廠接連啟動救援，遭外界批評是「偷開」，台電表示，緊備機組和備用機組啟動均需依環保法規及環評承諾，所有發電機組及運轉等相關資訊均主動揭露於官網；機組依法可以開、網站資訊也公開，台電絕不會偷開。