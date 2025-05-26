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非核家園第二周 桃園彰化多起停電 台電道歉搶修

聯合報／ 記者曾增勳林宛諭／連線報導
桃園市中壢、大園區前晚接連發生2起停電事故，造成5600用戶停電，台電人員漏夜搶修復電。圖／台電提供
桃園市中壢、大園區前晚接連發生2起停電事故，造成5600用戶停電，台電人員漏夜搶修復電。圖／台電提供

非核家園進入第2周，桃園、彰化等地發生多起停電事件。前晚桃園中壢、大園區接連因饋線故障、貓誤觸配電場所線路停電，共影響5600戶，引發民怨。彰化縣日前有蛇誤觸電桿，造成5730戶停電，昨又發生高壓斷線371戶停電。台電說，會加強巡視線路，維護供電穩定。

前晚8時57分，桃園市青埔地區大園區、中壢區高鐵站前西路一段等處無預警停電。台電桃園區營業處冒雨搶修，查出是台電饋線事故，導致1224戶停電，深夜11時50分全部復電。

孰料2個多小時後，中壢區龍慈路等地也大停電，影響4418戶，台電表示，因有貓闖入某大樓地下配電場所線路，造成保護開關短路、供電中斷，凌晨0時16分全數復電。

除了接連停電，桃園市還有行車記錄器拍到，蘆竹區南崁路一段23日晚上7時多電桿突爆火花，台電桃園區營業處昨說，因為電線桿上供電設備避雷器不良，致饋線瞬停約10秒，影響約285戶。

停電時間雖都不長，但受影響居民抱怨連連。無黨籍桃園市議員謝美英說，夏天用電量極大，不穩定供電嚴重影響民生，政府不應該把力氣放搞大罷免，應做一些讓人民有感的事。

台電桃園區營業處表達歉意，並且表示正全面檢查相關設備與線路，減低事故發生。

另外，彰化縣二水鄉惠民村、上豐村昨上午近8時也發生饋線瞬跳事故，造成371戶停電，台電檢視後發現是上豐高幹#137高壓斷線，修後於12時6分復電。

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