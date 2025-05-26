星期評論／缺電危機不解 南霸天裡外不是人

台灣剛邁入非核家園3天，興達電廠2部不具操作許可的燃煤機組即被踢爆啟動發電，台電聲稱依法合規，不鬆口是徵用老舊機組彌補電力不足，最尷尬的莫過於高雄市長陳其邁，全程啞巴吃黃連。

核三廠2號機5月17日除役，正式告別核電時代，原企望在全球淨零減碳趨勢中立下標竿，偏偏遭民代揭露早在今年4月，操作許可未獲展延的興達電廠3號、4號機組就悄然發電，更意外的是，具50年歷史、於2022年除役的大林電廠5號機近期也啟動，輿論譁然。

老舊機組之所以除役，正因安全性及汙染排放風險難以掌控。依規轉入備用電援，應付緊急之需，倒無可厚非，不巧在核三剛除役、行政院長卓榮泰信誓旦旦高喊用電無虞，南方這些老發電機組卻頻繁啟用，不免落人口實，引發諸多聯想。

台灣去除核電選項，電力到底夠不夠？政府檯面上打包票，檯面下葫蘆裡卻不知在賣什麼膏藥。儘管台電強調啟動備援機組會上網公告，但誠如高市議員邱于軒的超譯解讀「不是台電不讓市民知道，是市民自己不上網看」；這種政策溝通斷層，何其荒謬！

核三除役後，南部用電壓力加劇，尤其夏季高溫動輒飆破35度，備轉容量率逼近警戒線。且當備援變成常態，彷彿讓50年的拔牌老車上路，這些老舊機組對民眾的健康及環境威脅，該由誰承擔？

這場能源風暴中，最進退兩難的非市長陳其邁莫屬。近年他積極推動高雄轉型為淨零城市，亦呼應環團減煤，去年更施鐵腕不許興達電廠3、4號機組展延，但非核家園政策才剛達標，中央即來「借電」，把能源調度壓力押在高雄，根本是慷自家人之慨，讓陳其邁裡外不是人。

陳其邁若強硬反對，恐與中央對立，若默許除役機組頻繁啟動，則違背對高雄市民的環保承諾，因此只能喊喊高雄長期南電北送的委屈。

陳其邁無法為捍衛市民的權益而大聲說話，民進黨南霸天如鯁在喉的心境，幾人能懂？