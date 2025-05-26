聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／缺電危機不解 南霸天裡外不是人

聯合報／ 本報記者王昭月
高雄興達、大林兩座火力電廠相繼啟動老舊機組引發爭議，市長陳其邁強調會嚴格監督。圖／聯合報系資料照片
高雄興達、大林兩座火力電廠相繼啟動老舊機組引發爭議，市長陳其邁強調會嚴格監督。圖／聯合報系資料照片

台灣剛邁入非核家園3天，興達電廠2部不具操作許可的燃煤機組即被踢爆啟動發電，台電聲稱依法合規，不鬆口是徵用老舊機組彌補電力不足，最尷尬的莫過於高雄市長陳其邁，全程啞巴吃黃連。

核三廠2號機5月17日除役，正式告別核電時代，原企望在全球淨零減碳趨勢中立下標竿，偏偏遭民代揭露早在今年4月，操作許可未獲展延的興達電廠3號、4號機組就悄然發電，更意外的是，具50年歷史、於2022年除役的大林電廠5號機近期也啟動，輿論譁然。

老舊機組之所以除役，正因安全性及汙染排放風險難以掌控。依規轉入備用電援，應付緊急之需，倒無可厚非，不巧在核三剛除役、行政院長卓榮泰信誓旦旦高喊用電無虞，南方這些老發電機組卻頻繁啟用，不免落人口實，引發諸多聯想。

台灣去除核電選項，電力到底夠不夠？政府檯面上打包票，檯面下葫蘆裡卻不知在賣什麼膏藥。儘管台電強調啟動備援機組會上網公告，但誠如高市議員邱于軒的超譯解讀「不是台電不讓市民知道，是市民自己不上網看」；這種政策溝通斷層，何其荒謬！

核三除役後，南部用電壓力加劇，尤其夏季高溫動輒飆破35度，備轉容量率逼近警戒線。且當備援變成常態，彷彿讓50年的拔牌老車上路，這些老舊機組對民眾的健康及環境威脅，該由誰承擔？

這場能源風暴中，最進退兩難的非市長陳其邁莫屬。近年他積極推動高雄轉型為淨零城市，亦呼應環團減煤，去年更施鐵腕不許興達電廠3、4號機組展延，但非核家園政策才剛達標，中央即來「借電」，把能源調度壓力押在高雄，根本是慷自家人之慨，讓陳其邁裡外不是人。

陳其邁若強硬反對，恐與中央對立，若默許除役機組頻繁啟動，則違背對高雄市民的環保承諾，因此只能喊喊高雄長期南電北送的委屈。

陳其邁無法為捍衛市民的權益而大聲說話，民進黨南霸天如鯁在喉的心境，幾人能懂？

非核家園 陳其邁 缺電 發電機 核電 核三廠 台電 卓榮泰

延伸閱讀

影／高雄大林除役機組重啟動 議員批「50年拔牌老車上路」

興達2機組開機惹議 高市長陳其邁：各縣市用電自己供應

興達電廠沒操作許可仍運轉發電惹議 陳其邁：嚴格監督台電

【重磅快評】台電火力全開 陳其邁不跟進盧秀燕為民請命？

相關新聞

黃仁勳指台灣應投資核能 白營酸政府仍在「已知用火」時代

民眾黨立法院黨團今天表示，台灣是全球半導體重鎮，用電需求年年攀升，輝達董事長黃仁勳指台灣應投資核能，民進黨卻停留在「已知...

星期評論／缺電危機不解 南霸天裡外不是人

台灣剛邁入非核家園3天，興達電廠2部不具操作許可的燃煤機組即被踢爆啟動發電，台電聲稱依法合規，不鬆口是徵用老舊機組彌補電力不足，最尷尬的莫過於...

影／大林、興達電廠高汙染機組接連啟動 柯志恩戳破政府說不缺電

台灣進入非核家園，近日國民黨議員陸續揭露大林電廠及興達電廠老舊除役或停用機組接連重新運轉發電，引發各界重視。立委柯志恩今...

影／高雄大林除役機組重啟動 議員批「50年拔牌老車上路」

台灣進入非核家園，高雄興達及大林電廠接連出現停用或除役機組上路，率先揭露此訊息的國民黨議員邱于軒指出，「大林機組比我還老...

繼興達悄啟動後 大林電廠除役機也被爆啟動發電8次

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠三、四號燃煤機組近日卻遭披露，四月及五月間三度啟動發電，引發爭議...

一圖看台電除役機出勤時數 大林、興達共上工462小時

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠3、4號燃煤機組遭披露，4月及5月間3度啟動發電，引發爭議。民代及環團昨又踢爆高雄大林電廠5號燃氣機組2022年底除役後，至今已啟動8次發電，痛批台電接連啟動無操作許可的老舊機組，罔顧南部人安全和健康，要求拆除。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。