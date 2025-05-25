快訊

日債要爆了？最大壽險帳面損失超過7500億 網嚇：矽谷銀行就是這樣倒的

桌球世錦賽／林昀儒、高承睿搭檔過關斬將 相隔12年再爭冠

高雄警追違規釀女騎士喪命 母痛哭問警：為什麼要追她！

黃仁勳指台灣應投資核能 白營酸政府仍在「已知用火」時代

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今天表示，面對用電需求年年攀升，民進黨卻停留在「已知用火」時代。圖／民眾黨立法院黨團提供
民眾黨立法院黨團今天表示，面對用電需求年年攀升，民進黨卻停留在「已知用火」時代。圖／民眾黨立法院黨團提供

民眾黨立法院黨團今天表示，台灣是全球半導體重鎮，用電需求年年攀升，輝達董事長黃仁勳指台灣應投資核能，民進黨卻停留在「已知用火」時代，拖延阻擋台灣走向未來，台灣人的未來應該交給人民公決，而不是一個故步自封、死抱著神主牌，持續不斷將核能汙名化的政府。

民眾黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，台灣是全球半導體重鎮，面對用電需求年年攀升，再加上輝達海外總部決定進駐台北市北投士林科學園區，台灣有機會進一步提升AI算力、產業競爭力與國力，民進黨卻仍然停留在「已知用火」時代，想要仿效義和團拖延、阻擋台灣走向未來。

民眾黨團也引述黃仁勳說法，AI化已經是國際趨勢，能否掌握科技脈動成為產業成敗重要關鍵，民進黨政府應該支持各種能源政策，「我們需要各種能源來源，包括風力、太陽能、核能，台灣絕對要投資核能，使用能源不應該被汙名」。此外，黃仁勳也直接提及，每個國家跟地區都需要能源，社會不應該對任何能源汙名化。

民眾黨團表示，這些言論並非黃仁勳的個人意見，總統府氣候變遷委員會副召集人、和碩董事長童子賢也多次表明，如今核電技術已今非昔比，有供電穩定、占用土地小、核能不排碳、經濟實惠及能源韌性好等5大優點，盼望綠能跟核能不要偏廢，核電、再生能源兩者可以共存。

民眾黨團指出，目前台灣再生能源卡關，民進黨政府卻執意停用核電，完全違背理性、科學與務實，在野黨先前在立法院推動鬆綁核管法，授權核電廠在主管機關確認安全狀態後延役，而為了進一步督促執政黨不要無所作為，民眾黨團上周也再度提出重啟核三公投

民眾黨團說明，中選會上周審議通過此案，民進黨團幹事長吳思瑤卻公開表達遺憾，聲稱核能延役或重啟需有社會共識，難道公投通過還不等於全民共識，至於執政黨一再跳針要確保核能安全、核廢處置需有解方等前提，民眾黨團也早已列在公投主文。

民眾黨團批評，民進黨不斷汙名化核電，如今進一步汙名化公投，只為阻擋人民表態，毫無民主與進步思想，完全是不負責任的徹底反智行為。

民眾黨團表示，面對攸關台灣未來的重大議題，應該交由人民集體的智慧決定，如同海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）公投案，前總統蔡英文過去不斷倡議「公投成為全民運動，成為台灣民主發展典範」，敬告民進黨不要汙名化能源發展，更不要汙名化人民公投，「執政黨的CPU已經老到跑不動，就讓全民一起為了我們的未來動腦。」

黃仁勳 民眾黨 核電 核能 公投

延伸閱讀

輝達高度關注台灣 黃仁勳盼發展核能

輝達驚奇2.0 引爆三大利多 北士科資產股+低本益比伺服器供應鏈+COMPUTEX豐收股

黃仁勳：未來十年AI產業最大挑戰是「能源問題」 呼籲台灣「投資核能」、不該污名化

輝達離職率竟不到3%！黃仁勳如何在高壓環境留住頂尖人才？

相關新聞

黃仁勳指台灣應投資核能 白營酸政府仍在「已知用火」時代

民眾黨立法院黨團今天表示，台灣是全球半導體重鎮，用電需求年年攀升，輝達董事長黃仁勳指台灣應投資核能，民進黨卻停留在「已知...

影／大林、興達電廠高汙染機組接連啟動 柯志恩戳破政府說不缺電

台灣進入非核家園，近日國民黨議員陸續揭露大林電廠及興達電廠老舊除役或停用機組接連重新運轉發電，引發各界重視。立委柯志恩今...

影／高雄大林除役機組重啟動 議員批「50年拔牌老車上路」

台灣進入非核家園，高雄興達及大林電廠接連出現停用或除役機組上路，率先揭露此訊息的國民黨議員邱于軒指出，「大林機組比我還老...

繼興達悄啟動後 大林電廠除役機也被爆啟動發電8次

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠三、四號燃煤機組近日卻遭披露，四月及五月間三度啟動發電，引發爭議...

一圖看台電除役機出勤時數 大林、興達共上工462小時

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠3、4號燃煤機組遭披露，4月及5月間3度啟動發電，引發爭議。民代及環團昨又踢爆高雄大林電廠5號燃氣機組2022年底除役後，至今已啟動8次發電，痛批台電接連啟動無操作許可的老舊機組，罔顧南部人安全和健康，要求拆除。

美鬆綁核電 擬25年成長4倍

美國總統川普廿三日簽行政命令，替美國核能產業鬆綁，以加速美國核電發展，目標在未來廿五年內讓美國核電成長四倍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。