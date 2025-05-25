影／大林、興達電廠高汙染機組接連啟動 柯志恩戳破政府說不缺電
台灣進入非核家園，近日國民黨議員陸續揭露大林電廠及興達電廠老舊除役或停用機組接連重新運轉發電，引發各界重視。立委柯志恩今天表示，兩電廠的發電機組上路，戳破政府不缺電說法，若使用非常髒的煤發電，會讓每個人的肺都受到很大汙染；電力問題應該同島一命，由中央拿出態度而非交由地方討論。
針對高汙染燃煤機組及老舊燃氣機組啟動爭議，立委兼國民黨高市黨部主委柯志恩今早表示，517核三廠除役後，大家都非常關心電力缺乏問題，行政院信誓旦旦說台灣不缺電，卻被邱于軒議員發現興達電廠3、4號機，沒有所謂營運執照還是偷偷開機，更可惡的是，大林電廠5號機2022年已經除役，卻還偷偷運轉，戳破政府所說的不缺電。
柯志恩說，電廠使用非常髒的煤發電，會讓每個人的肺受到很大汙染，政府這樣的說法，完完全全不負責任。
市長陳其邁23日受訪曾表示，各縣市產業需要用電，請自己有足夠的電力的供應，不應該南電北送，犧牲高雄環境成本。重申反對南電北送立場。
針對南電北送議題，柯志恩認為，電力是全國性問題，「我們同島一命，不管南或北，大家要共同面對能源缺乏問題」；政府要好好檢討能源政策，行政院要拿出態度，而非交給地方政府討論「誰家有電、誰家有水」，這樣不是負責任的說法。
除國民黨柯志恩外，民進黨許智傑、賴瑞隆、邱議瑩及林岱樺有意爭取下屆高雄市長黨內提名，僅立委許智傑在23日公開表態，許表示，興達電廠處於備載狀態，一年不得超過720小時，所以合乎規定，也非常態運轉，他相信空汙部分，環保局會嚴密監控，確保人民的健康與用電無虞。
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