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影／高雄大林除役機組重啟動 議員批「50年拔牌老車上路」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員邱于軒坦言，家中三個小孩都是過敏兒，近日費心研讀她手上的空汙防制計畫，感慨高市府未優先關心市民健康。記者徐白櫻／攝影
高市議員邱于軒坦言，家中三個小孩都是過敏兒，近日費心研讀她手上的空汙防制計畫，感慨高市府未優先關心市民健康。記者徐白櫻／攝影

台灣進入非核家園，高雄興達及大林電廠接連出現停用或除役機組上路，率先揭露此訊息的國民黨議員邱于軒指出，「大林機組比我還老」，法令另立巧門對高雄市民非常不公平，退役就應該拆除，市長陳其邁曾批評核三廠是40年老車，大林機組豈不是50年被拔牌老車還無照駕駛，不是更可惡嗎？

不具操作許可的高雄興達電廠3、4號燃煤機組近日遭披露，4月及5月間3度啟動發電；大林電廠5號燃氣機組2022年底除役後，至今已啟動8次發電。

高市議員邱于軒指出，大林5號機是1975年10月15運轉，2022年12月31日除役的超老機組，居然在今年4月22日還啟動12小時。

今年43歲的邱于軒直言「大林機組比我還老」。她更進一步質疑，5號機明明在2022年已經除役，為何還讓它繼續使用？就算繼續用、符合環評，有沒有告訴市民，老舊機組已經在用？有沒有告訴市民，應該要注意身體健康？

邱于軒覺得，環保局與陳其邁市政府都要打屁股，因為不能一味用「淨零自治條例」、「淨零城市」、「脫媒者聯盟」、「淨零學院」、「碳預算」等美輪美奐的政策，再多華麗言詞也不能掩飾高雄人犧牲健康換取全台灣供電穩定。

邱說，她不認為上述機組偷開，但現行法令是另立巧門，對高雄市民非常不公平，若說環評許可，請問高雄市民有許可嗎？至少她就不許可，而且退役就應該拆除，不該有任何重啟條件，何況市長陳其邁說過，核三廠是40年老車，「請問大林5號燃氣機組不就是50年被拔牌老車還無照駕駛，豈不是更可惡？ 請問陳其邁，為何你容許大林5號機組重新啟用？」

針對外界對大林電廠質疑，高市環保局昨晚發新聞稿強調，台電公司相關備用機組啟用必須符合電業法規定的啟用條件，且應視電力需求降載減低污染排放，相關備用機組全年運轉不可超過720小時，並應優先調度先進機組。環保局會持續監督即時掌握機組啟用期程，並於機組啟動時執行多項管制措施，全力維護高雄的空氣品質。

電力需求 陳其邁 邱于軒 環保局 淨零 台電

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