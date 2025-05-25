快訊

特斯拉女駕駛國道放雙手閉眼 網友痛罵：睡到昇天

NBA／灰狼一吐怨氣！主場狂勝雷霆42分 系列賽扳回一城

MLB／賈吉18轟超越大谷獨居全壘打王 洋基單局10分痛宰洛磯

核三延役公投成案 黃國昌：通過後就是政府法定義務

中央社／ 新北25日電

針對被指為藍白「抗罷四本柱」，民眾黨主席黃國昌今天回應，並非任何一個特定人士是「抗罷本柱」，每個對台灣民主自由嚮往，不希望台灣走回民進黨一黨專政老路的人民，都是最重要基礎。至於核三延役公投成案，他認為在公投通過後就是政府的法定義務，不是民進黨政府愛做不做問題。

黃國昌、民眾黨籍新北市議員陳世軒上午到新店碧潭參加「民眾新北隊」龍舟賽前練習。

針對媒體報導，為防大罷免，台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕，再搭配立法院長韓國瑜及黃國昌，形成藍白陣營的「抗罷四本柱」說法，黃國昌受訪表示，民進黨選輸翻桌，企圖回到一黨專制、獨裁的民主倒退作為，有非常多人民表達強烈不滿，並不是任何一個特定的人是所謂「抗罷本柱」，相信每個嚮往民主自由、不希望台灣走回一黨專政的人民，都是最重要的基礎。

此外，中選會審議立法院函送的反廢死公投及核三重啟公投，核三重啟公投被認定為針對重大政策的創制、複決，確定成案，今年8月23日將投、開票；反廢死公投因偏向立法原則創制，被認定非針對重大政策的創制或複決遭否決。

黃國昌說，中選會不應自居為「民主太上皇」，對這麼重大的公共政策剝奪人民參與公投的機會，台灣要不要廢死，不應該是賴總統一個人、民進黨片面做決定，對中選會這樣的決議非常遺憾，無法接受。

至於核三延役公投，黃國昌表示，公投通過後就是政府的法定義務，不是民進黨政府愛做不做問題，如果民進黨政府認為人民不是頭家，台灣一切都是民進黨說了算，相信人民會站出來反抗。

有民代及媒體報導指控，台電啟動興達電廠3、4號機，高雄市民不知情；高雄大林廠5號機已是除役燃氣機組，被揪出今年4月啟動運轉。

黃國昌指出，台灣能源穩定供電，對產業發展、民生用電都有高度影響，這也是為什麼產業界龍頭，包括和碩董事長童子賢、輝達執行長黃仁勳都公開表示，台灣應該好好在能源上做投資。

黃國昌表示，最近發生的事也讓民眾非常訝異，本來除役的電廠竟在民眾不知情的情況下偷偷開啟、運轉，這對民進黨政府的能源政策是非常大警鐘。為了解興達電廠除役後還偷運轉，民眾黨立法院黨團立委27日將到高雄考察。

黃國昌 民進黨 公投

延伸閱讀

拿賴清德街頭反ECFA照片諷 黃國昌：民進黨早忘了公投民主

周春米批核三重啟是犧牲屏東人 黃國昌：她可投反對票

反廢死公投遭封殺 黃國昌：死刑是由賴總統一人決定？

民眾黨拓展群眾路線 黃國昌：民進黨穿草鞋起家到現在穿皮鞋

相關新聞

影／高雄大林除役機組重啟動 議員批「50年拔牌老車上路」

台灣進入非核家園，高雄興達及大林電廠接連出現停用或除役機組上路，率先揭露此訊息的國民黨議員邱于軒指出，「大林機組比我還老...

繼興達悄啟動後 大林電廠除役機也被爆啟動發電8次

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠三、四號燃煤機組近日卻遭披露，四月及五月間三度啟動發電，引發爭議...

一圖看台電除役機出勤時數 大林、興達共上工462小時

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠3、4號燃煤機組遭披露，4月及5月間3度啟動發電，引發爭議。民代及環團昨又踢爆高雄大林電廠5號燃氣機組2022年底除役後，至今已啟動8次發電，痛批台電接連啟動無操作許可的老舊機組，罔顧南部人安全和健康，要求拆除。

美鬆綁核電 擬25年成長4倍

美國總統川普廿三日簽行政命令，替美國核能產業鬆綁，以加速美國核電發展，目標在未來廿五年內讓美國核電成長四倍。

刪除撥補台電千億？ 藍營有雜音

美國關稅風暴來襲，行政院提出包含撥補台電一千億元的四千一百億特別預算以因應。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團等，均提出刪除...

特別條例對決 綠力守政院版「補貼台電」

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，目前正在立院審...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。