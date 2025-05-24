繼興達悄啟動後 大林電廠除役機也被爆啟動發電8次

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠三、四號燃煤機組近日卻遭披露，四月及五月間三度啟動發電，引發爭議。民代及環團昨又踢爆高雄大林電廠五號燃氣機組二○二二年底除役後，至今已啟動八次發電，痛批台電接連啟動無操作許可的老舊機組，罔顧南部人安全和健康，要求拆除。

台電副總經理蔡志孟說，大林電廠五號機除役後轉為緊急備載電力，啟動時機為備轉容量率低於百分之六且全年運轉不可以超過七百廿小時，相較興達電廠的啟動條件更為嚴格，大林電廠五號機除役後至今年四月，已啟動八次、共一七八小時，合乎緊急條件，發電時數低於興達電廠。

南部反空汙聯盟：老舊五號機已50年

南部反空汙聯盟發言人洪秀菊指出，大林電廠五號機已是五十年燃氣機組，二○二二年十二月卅一日除役後，轉為緊急備用機組，但至今已啟動八次，興達和大林電廠備用機組相當老舊，開開停停容易釀成嚴重空汙，安全也令人質疑。

洪秀菊說，台電幾次啟動緊急備用機組，居民毫無所悉，除要求拆除除役機組，拆除前若要啟動發電應提前公告，否則一旦出問題，「逃命的時間都沒有」。

高雄市議員陳麗娜說，大林五號機已除役，與興達電廠三、四號燃煤機組都無操作許可，台電遇缺電危機，頻頻拿備用機組當擋箭牌，手法惡劣，環境部、經濟部、高雄市政府都三緘其口，為供電穩定，難道就要高雄人吞了嗎？高雄汙染還不夠嗎？

高雄市議員：啟動前應告知市民

陳麗娜說，四月及五月都啟用緊急備用機組，進入夏天用電恐更吃緊，難保不再缺電，台電應說清楚除役機組會不會從緊急備用轉變成常態，高雄市府理應拒絕甚至提出抗議，卻一邊花大筆預算宣傳淨零脫煤政策多成功，一邊卻配合台電想用就用。

市議員邱于軒質疑，一再重啟老舊除役機組，是否代表台灣電力不足或是官方說法的電網強韌性不夠？為何非要靠除役機組維持供電，政府應該說清楚；高雄人不是二等公民，市府應把關空氣品質，市民也有知的權利，她要求備用機組啟動前，環保局應在網站公布，告知市民。

高雄市環保局指出，興達電廠三、四號機組和大林電廠五號機組啟動前，台電均透過LINE群組通報，發電當天派員監控汙染排放情形，並要求台電視發電系統負載情況，減少汙染排放。

台電副總經理蔡志孟強調，緊急備用機組一年最多可開卅天，大林電廠五號機組除役後至今使用次數非常少，每次啟動運轉時間也不長，並未違反規定。台電也如實向環保局報備，並將所有運轉機組公告於網站，相關空汙條件無超標，「台電絕對是在符合條件之下才會啟動大林五號機」。