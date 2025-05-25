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美鬆綁核電 擬25年成長4倍

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

美國總統川普廿三日簽行政命令，替美國核能產業鬆綁，以加速美國核電發展，目標在未來廿五年內讓美國核電成長四倍。

川普廿三日在白宮簽四項行政命令，聚焦替美國核電鬆綁，包括加速重點國防和人工智慧（ＡＩ）設施使用核電許可過程、改革美國核子管理委員會（ＮＲＣ），簡化商用核反應爐規範，以及修訂核反應爐實驗規範，以加速核反應爐的實驗過程等。

白宮幕僚秘書沙夫說，很多人提到美國現行的核電規範太繁複，阻礙美國核能產業發展；在一九七八年前，美國共建造一三三座核反應爐，但因過度規範，美國在一九七八年後，僅兩座商用反應爐上線。

沙夫還說，川普這次簽的其中一項行政命令，就是要讓核電規範過程與產業需求對接，目標在今後廿五年內，讓美國核能發電成長四倍。

沙夫並表示，川普也簽行政命令，在確保安全同時，加速核反應爐的實驗，並啟動一項先導計畫，預計明年七月四日會有三座實驗性核反應爐上線。

白宮 核電 核能 川普

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