聽新聞
0:00 / 0:00

特別條例對決 綠力守政院版「補貼台電」

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋／台北報導
因應美國對等關稅特別條例，已變成補貼台電與普發現金大對決。圖／聯合報系資料照片
因應美國對等關稅特別條例，已變成補貼台電與普發現金大對決。圖／聯合報系資料照片

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，目前正在立院審議中，國民黨立院黨團已設定六月底拚三讀。民進黨立院黨團則要力守政院版特別條例，訴諸民眾的主論述將是「還稅於民不如貼補台電」，並重點強調若台電未獲撥補，不排除電費再漲。

民進黨人士指出，在特別條例中，藍綠各有一項備受壓力之處，民進黨是不支持藍白普發現金主張，基層仍有「想拿現金」意見；國民黨的壓力則是不支持撥補台電，若漲電價恐怕責任會被歸咎到藍營身上。接下來攻防重點，就是大力強化「還稅於民不如貼補台電」說法，縱使最終在立院表決輸，仍能累積民間能量，號召民眾罷免掉國民黨立委。

特別條例已變成「補貼台電」與「普發現金」大對決，據了解，在野黨有意在六月底，即罷免三階投票前，讓包含普發現金的特別條例於立院三讀闖關。

不過，在普發現金方面，藍白尚無共識，藍營主張普發現金一萬元，白營則主張普發現金六千元。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，目前特別條例還需經過一個月的協商冷凍期，在六月底應該是可以處理，而民眾黨團版跟國民黨團版有些不同，要協商一下。

民進黨發言人吳崢表示，藍白刪除台電撥補，就是存心要台電調漲電價，意圖要讓中小企業雪上加霜。民眾黨團副總召張啓楷表示，還稅於民本就是民眾黨的主張，民眾黨和國民黨都希望三讀後條文盡速發放現金，還稅於民。

電價 民進黨 張啓楷 國民黨 台電

延伸閱讀

特別條例納還稅於民在野鐵了心 六月底拚三讀反制罷免

反廢死公投遭封殺 張啓楷：中選會憑什麼剝奪人民權利

中火公決案延下次處理 張啓楷：會堅持捍衛國人健康

中火變相「六氣六煤」 藍白批失信於民要求2028達無煤目標

相關新聞

啟動興達電廠2機組？台電稱「無偷開隱瞞」：機組運轉資訊全揭露

民意代表及民團指控台電，啟動高雄興達電廠3、4號燃煤的備用機組發電時，並未先通知高雄市民。台電24日發布新聞稿澄清，機組...

重啟核三公投…周春米、徐富癸再批核廢料無處放 風險誰承擔?

核三重啟公投案將於8月23日投開票，今日屏東縣長周春米及屏南立委徐富癸再度嚴詞批評，周春米質問「除役了還要走回頭路嗎？」...

美鬆綁核電 擬25年成長4倍

美國總統川普廿三日簽行政命令，替美國核能產業鬆綁，以加速美國核電發展，目標在未來廿五年內讓美國核電成長四倍。

刪除撥補台電千億？ 藍營有雜音

美國關稅風暴來襲，行政院提出包含撥補台電一千億元的四千一百億特別預算以因應。國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團等，均提出刪除...

特別條例對決 綠力守政院版「補貼台電」

因應美國對等關稅，行政院日前通過規模四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，目前正在立院審...

陳椒華：重啟不透明 犧牲健康

被列為除役、也無操作許可的火力發電機組重新啟用的規範受質疑，監督施政聯盟召集人陳椒華昨表示，對比火力發電廠與核電廠的除役...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。