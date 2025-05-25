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特別條例對決 綠力守政院版「補貼台電」
因應美國對等關稅，行政院日前通過規模四千一百億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，目前正在立院審議中，國民黨立院黨團已設定六月底拚三讀。民進黨立院黨團則要力守政院版特別條例，訴諸民眾的主論述將是「還稅於民不如貼補台電」，並重點強調若台電未獲撥補，不排除電費再漲。
民進黨人士指出，在特別條例中，藍綠各有一項備受壓力之處，民進黨是不支持藍白普發現金主張，基層仍有「想拿現金」意見；國民黨的壓力則是不支持撥補台電，若漲電價恐怕責任會被歸咎到藍營身上。接下來攻防重點，就是大力強化「還稅於民不如貼補台電」說法，縱使最終在立院表決輸，仍能累積民間能量，號召民眾罷免掉國民黨立委。
特別條例已變成「補貼台電」與「普發現金」大對決，據了解，在野黨有意在六月底，即罷免三階投票前，讓包含普發現金的特別條例於立院三讀闖關。
不過，在普發現金方面，藍白尚無共識，藍營主張普發現金一萬元，白營則主張普發現金六千元。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，目前特別條例還需經過一個月的協商冷凍期，在六月底應該是可以處理，而民眾黨團版跟國民黨團版有些不同，要協商一下。
民進黨發言人吳崢表示，藍白刪除台電撥補，就是存心要台電調漲電價，意圖要讓中小企業雪上加霜。民眾黨團副總召張啓楷表示，還稅於民本就是民眾黨的主張，民眾黨和國民黨都希望三讀後條文盡速發放現金，還稅於民。
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