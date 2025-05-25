陳椒華：重啟不透明 犧牲健康

被列為除役、也無操作許可的火力發電機組重新啟用的規範受質疑，監督施政聯盟召集人陳椒華昨表示，對比火力發電廠與核電廠的除役操作、啟動運作，法規也不一，目前運作機制不夠公開透明，恐犧牲民眾的健康與知的權利。

陳椒華說，大林電廠五號機除役後轉備用機組，再重新啟用，算不上違法？若電力不夠，台電依法啟用備用電源，希望能有更公開透明的機制，甚至辦說明會，尤其汙染防制設備務必要做好維修檢查，才能允許啟動。

陳椒華不諱言，眼下在重啟備用機組的法規面有很多漏洞，雖有法定程序，但民眾沒辦法知道這些「內部作業」，重要的是啟用備用電力機組，不要製造或加重汙染。

高雄市府環保局補充，大林電廠五號機組雖已除役，但有向經濟部申請轉為緊急備用機組，並承諾在備載容量率低於百分之六以下時才會啟動。