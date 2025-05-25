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台電：備用機組 都有定期保養

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

高雄啟動備用燃煤機組不只興達的三、四號機，環團廿四日再爆料，二○二二年已轉備用機組的大林五號機組，去年七月跟今年四月有啟動，並質疑機組老舊應該拆除。台電表示，符合條件才會啟動備用機組，且啟用時數也會符合規定，備用機組也都有定期保養維護。

據了解，大林五號機轉為備用機組以後，二○二四年七月啟動三次，九月啟動二次，二○二五年四月啟動一次。

大林五號機一九七五年十月商轉，機齡五十年，目前為緊急備用機組，環團控訴機組老舊，開開停停反釀嚴重空汙，主張除役機組不應作為備用電力，應該拆除。

台電發言人副總蔡志孟說明備用機組的養護作業，會定期依照設備保養周期進行維護保養，並定期測試：每月煮爐、每二個月冷凝器抽真空、每三個月汽機進汽、每半年併聯滿載二小時。

台灣進入非核家園後，因遇上四部機組同時跳機意外而啟用興達電廠備用的燃煤發電機組，以求穩定供電，但因未事先告知高雄市民，引發當地環團及地方民代的反彈。

盤點台電全台火力電廠，除近期引發熱議的興達及中火外，燃煤的有：林口電廠三部，大林電廠二部；燃氣的有：大潭電廠九部機組（七號機與九號機正進行試運轉），通霄電廠五部機組、南部電廠四部機、大林電廠二部機（含一部緊急備用機組）。

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