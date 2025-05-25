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新聞眼／老舊機組放送空汙 戳破不缺電牛皮

聯合報／ 本報記者鄭朝陽
高雄環團批評重啟高雄興達、大林電廠的老舊除役機組，因開開停停容易釀成嚴重空汙，安全也令人質疑。圖／聯合報系資料照片
高雄環團批評重啟高雄興達、大林電廠的老舊除役機組，因開開停停容易釀成嚴重空汙，安全也令人質疑。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰才說台灣不缺電，環境部長彭啓明也呼籲大家不要再說「用肺發電」，但接連有高雄興達、大林兩座火力電廠的除役備用機組悄悄啟動救援電力，戳破中央說不缺電的牛皮；更尷尬的應屬高雄市長陳其邁，當台中市長盧秀燕一路高喊拆除中火除役機組，陳其邁角色尷尬，眼睜睜看著老舊機組對市民放送空汙。

一周前，核三廠二號機停機，台灣進入非核家園，卓榮泰還特別安排了視察桃園大潭電廠燃氣機組等行程，掛保證電力的備載容量率尚有百分之十以上，沒缺電問題。但他只講了白天有光電輔助的狀況，沒老實說太陽下山後，只能依賴火力全開和少量的水力發電。

卓院長「用電無虞」的話還言猶在耳，不到一周就傳出夜間缺電危機，高雄興達電廠三、四號兩部沒有操作許可的機組緊急啟動，救援備載容量率不到百分之八的夜間供電危機，昨再傳出同是除役機組的高雄大林電廠五號機，近來也出場馳援，可見供電吃緊的實境。

值得注意的是，大林五號機最近一次啟用是在今年四月廿二日，且台電指該機組啟用條件是備載容量率不到百分之六，「啟用條件比興達三、四號機更嚴苛」，當時核三二號機尚在運轉，等於坦承四月的缺電危機比最近更嚴重。

讓民眾難以接受的是，台電默默啟動老舊火力機組，上從環境部，下到高雄市政府、台電，都不願大聲公告周知，連提醒電廠周邊民眾必要時打開空氣清淨機都不願意，彭啟明還勸大家少講「用肺發電」，強調台灣空品亞洲第二，聽在受電廠空汙波及的民眾耳裡實在諷刺。

高雄興達、大林兩座火力電廠相繼啟動老舊機組引發爭議，市長陳其邁強調會嚴格監督。圖／聯合報系資料照片
高雄興達、大林兩座火力電廠相繼啟動老舊機組引發爭議，市長陳其邁強調會嚴格監督。圖／聯合報系資料照片

照理說，高雄不該發生兩座電廠的老舊機組都火力全開，因為陳其邁也高喊無煤城市，早就撤銷這些機組的操作許可，但經濟部、台電擔心缺電，硬是為機組重啟開了後門。中央、地方同是民進黨執政，陳其邁硬不起來，只能喊喊「會嚴格監督台電」，這種形同被中央「挾持」的無奈也只能自己苦吞。

對比台中市長盧秀燕上任後，不斷要求台電拆中火燃煤舊機組，更與中央數度過招，包含曾廢止中火二、三號機許可證，卻遭當時環保署撤銷處分；中火要換燃氣機組，盧秀燕堅持「先拆燃煤、才准建燃氣」，結果由內政部出面發給特殊建照救援，跳過中市府讓燃氣機組施工。

回望這段歷程，台電「不敢拆」這些老舊機組的主因，就是害怕缺電，時任經濟部長王美花曾坦言，先拆中火兩部機組會影響近百分之三的供電，可見民進黨自己也明白，實現非核家園之後，供電有多緊繃。

結果，民眾在不知情情況下飽受空汙之際，賴政府還要拿不撥補台電就要漲電價來情勒人民、恐嚇在野黨，不害臊嗎？

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