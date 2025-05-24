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啟動興達電廠2機組？台電稱「無偷開隱瞞」：機組運轉資訊全揭露

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
興達電廠3、4號燃煤機組操作許可已到期，轉為備電力，近期啟動運轉以支援電力供應。不過，民代及民團質疑台電要啟動備用機組，事前並未通知，台電則表示，官網各機組發電量都有顯示各機組運轉狀況，沒有偷開也沒有隱瞞。圖／聯合報系資料照片
興達電廠3、4號燃煤機組操作許可已到期，轉為備電力，近期啟動運轉以支援電力供應。不過，民代及民團質疑台電要啟動備用機組，事前並未通知，台電則表示，官網各機組發電量都有顯示各機組運轉狀況，沒有偷開也沒有隱瞞。圖／聯合報系資料照片

民意代表及民團指控台電，啟動高雄興達電廠3、4號燃煤的備用機組發電時，並未先通知高雄市民。台電24日發布新聞稿澄清，機組運轉資訊均即時公開於官網，任何人隨時都可以上網查閱。

台電表示，機組運轉資訊即時公開在台電官網，這項做法已有多年歷史。民眾可直接上由台電官網，點擊「資訊揭露/今日電力資訊/各機組發電量」，了解各機組的運轉狀況。台電也非常樂意提供網站連結供各界直接點選。

台電說明，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8％才啟用，調度啟動皆符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位監督。

台電指出，透過自主降載減排及積極改善空污防制設備，去年興達電廠燃煤機組空污排放量較2016年減少超過1萬5000噸，減幅逾9成，兼顧穩供與環保，也期盼各界正視台電減煤的成果。

據報導，高雄市環保局2021年2月明確要求台電兩部機組今年底除役，且啟用均需「提前通報」，台電有以LINE群組告知。不過，從目前各項資訊進度看來，高雄市政府及台電並未「提前」對外、向市民公告，官網公布的各機組發電量資訊，均是當下各機組發電的狀況，並無預先通知功能。

環保 台電

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