重啟核三公投…周春米、徐富癸再批核廢料無處放 風險誰承擔?

核三重啟公投案將於8月23日投開票，今日屏東縣長周春米及屏南立委徐富癸再度嚴詞批評，周春米質問「除役了還要走回頭路嗎？」徐富癸則提及核三廠的高階核廢料都還堆在燃料池裡重啟的可能，重啟後核廢料無處安放，風險誰來承擔？

昨日中選會通過核三重啟公投案，在屏東地方上立即引發一場風暴。周春米立即在臉書表示「這不是公投，而是霸凌」，今日也在訪問時再度表明立場，「國民黨與民眾黨聯手通過提案，太倉促也太草率，請尊重屏東人，除役了還要走回頭路嗎？」

他也在臉書寫道「核三重啟公投案，耗費11億公帑，霸凌屏東，撕裂社會！」他質問「討論有那麼難嗎？尊重有那麼難嗎？藍白明顯犧牲屏東人在換取他們的政治利益，可惡！」「重啟核三廠絕對不是台灣未來能源政策的解方，只針對屏東，位於新北的核一核二卻隻字不提，公平何在？」

徐富癸則在臉書提及，「核三廠的高階核廢料目前都還堆在燃料池裡，使用率已經超過87%，就算重啟也只能再運轉三年半，藍白卻選擇隱瞞的關鍵真相。」他提醒，如果沒辦法解決貯存場的問題，核三廠就必須停機。

問題是乾貯場最快7年後才能啟用，現在連發包都還沒，何時動工更是完全沒著落。全台灣沒有任何一個縣市同意設置核廢料的最終處置場，這樣的條件下核三根本沒有延役或重啟的可能，繼續運轉只會讓核廢料無處安放，風險又是誰來擔？

他說，憑什麼核廢料只能留在南部？這種選擇性操作，根本是把屏東人當成政治祭品，毫無公平可言。屏東人的未來應該由屏東人自己決定，屏東人已經僥倖存活了40年，不能再繼續戰戰兢兢地面對未知和恐懼。