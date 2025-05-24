周春米批核三重啟是犧牲屏東人 黃國昌：她可投反對票

核三重啟公投將在8月23日投票，屏東縣長周春米質疑「屏東人40年來在核三威脅下，難道走回頭路？」民眾黨主席黃國昌表示，周春米縣長可投下她的一票，可投下反對票，台灣是一個多元民主的社會，總是要透過一個民主機制，來作做成重大公共政策的決定。

屏東縣長周春米昨在臉書發文，指出要表達最沉痛的抗議，想問提案的藍白立委，屏東人只是要一個公平，很難嗎？質疑藍白假借民主之名，犧牲屏東人、判屏東人死刑。

黃國昌今表示，周春米縣長有表達意見的自由，那她作為台灣公民的一份子，在這個公投民主的過程當中，也有表達意見的機會，可以投下反對票，相信屏東有很多鄉親，特別是立法院在辦公聽會的時候，也表達了跟周春米完全不一樣的看法，「那沒有關係，每一個人都是台灣的主人。」

黃國昌說，每一個人都有投票權，每一個人都有表達自己意見的機會，周春米縣長可以投下她的一票，屏東的鄉親、乃至於全台灣的人，都可以投下自己的一票，台灣是一個多元民主的社會，總是要透過一個民主的機制，來作成重大公共政策的決定。