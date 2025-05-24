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核三重啟公投成案 民進黨團：遺憾但尊重

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院日前通過國民黨團、民眾黨提的反廢死公投、核三重啟公投，中選會昨決議，反廢死公投非屬重大政策之創制或複決，無法辦理公民投票；重啟核能公投案則定於8月23日舉行投票。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，民進黨團尊重中選會決議，也對藍白又開始聯手鬥臭中選會，感到並不意外。

吳思瑤指出，現在只要不合藍白的意，在野黨就將別人貼上政治標籤，將中選會抹成綠營側翼，藍白到底要有多巨嬰呢？反廢死公投早就被學術界、民進黨團打臉，並不符合公投法所授權的命題條件，尤其台灣沒有廢死，提出反廢死公投根本就是詐騙行為，只是想要用公投就罷免，把憲法珍貴的公投權利拿來政治操作。

吳思瑤說，核三延役公投成案，民進黨團表示遺憾，核能要重啟要有社會共識、確保核能安全、核廢料處置要有解方，這三個前提沒辦法確保，民眾黨團卻提出公投案，要將要將最終責任推給公民承擔，這是完全不負責任做法。

吳思瑤表示，民進黨團反對核三延役公投進行，但中選會中選會做出決定就是尊重，沒有人可以將政治黑手伸入獨立機關行使職權，請尊重中選會，而不是抹黑、鬥臭中選會。

民進黨 核能 廢死 公投 中選會

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