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朱立倫：民進黨放行重啟核三公投 只是想呼攏美國人

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照

中選會駁回國民黨立院黨團提出的「反廢死公投」，國民黨主席朱立倫抨擊，中選會真的是民主的殺手，連人民要表達反對或支持廢死的權利都要被沒收。朱立倫並質疑，非核家園是民進黨的創黨理念，就算放行重啟核三公投成案，也只是想呼攏美國人和國際。

立法院通過藍白黨團提出的「反廢死」及「重啟核三」公投，中選會昨日認定反廢死公投不符合「公民投票法」規定，決議否決。朱立倫今天批評，民進黨希望的民主就是民進黨作主，由民進黨來決定人民是否有公投表達意見的權利，連人民要表達反對或支持廢死的權利都要被沒收。他認為，民進黨就是希望透過他們掌控的包括中選會、憲法法庭，來掌控他們所要做的一切事情。

另一方面，中選會通過民眾黨提出的重啟核三公投，將在8月23日舉行投票，外界解讀是否代表民進黨「非核家園」的立場已經鬆動？朱立倫說，非核家園是民進黨的創黨理念，一定在繼續的貫徹，只是民進黨想呼嚨包括美國人、包括國際，因為國際的趨勢現在都認為核電是必要的，而且是牽涉到國家安全，所以他們為了要呼嚨大家。

朱立倫強調，公投的結果也不會影響民進黨的決策，就像立法院已經通過延役了20年，民進黨照樣把所有的核電廠都關掉，這就是民進黨的意識形態。民進黨的三大中心思想，第一台獨、第二廢死、第三廢核，每一項都在貫徹始終的在做。

非核家園 核三廠 朱立倫 廢死 公投

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