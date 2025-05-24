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百億資金投入淨零產業！總統解析減碳大戰略

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
賴清德總統（中）昨出席「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」。記者葉信菉／攝影
賴清德總統（中）昨出席「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」。記者葉信菉／攝影

環境部、國發會昨舉辦「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，由賴清德總統親率國內企業啟動「綠色成長聯盟」，並為百億元台灣綠色成長基金、清大永續學院揭牌。賴清德致詞時說，綠色成長與二○五○淨零轉型是國家發展核心戰略，將投入百億元資源，專責投資淨零永續新興產業。

不過環境部長彭啓明前天稱台灣空氣品質在亞洲僅次日本，希望外界少用「用肺發電」這樣的論述，遭桃園市副市長蘇俊賓質疑彭啓明是在眾多指標裡找最有利的角度來合理化包裝。

蘇表示，若參考IQ AIR，去年PM2.5數據，包括日韓、俄羅斯、菲律賓、新加坡、香港均勝過台灣。況且火力發電環境衝擊是全面性的，若看的是硫氧化物(SOx），火力發電汙染就遠高於移動源。

對此，彭啓明昨出席論壇受訪時回應，環境部用的是標準國家空品規則，台灣在亞洲僅次於日本有相關科學數據。空汙來源多，不是只有固定汙染源。他強調，火力發電分燃氣、燃煤，燃氣跟燃煤造成空汙排放量完全不一樣，燃氣空汙量比燃煤少很多，以氣換煤是政府長期趨勢。

賴清德表示，昨見證三項重大里程碑，首先是邀集十七家企業、相關部會組成的綠色成長聯盟，建立公私協作平台 。環境部也將投入一百億元資源，專責投資淨零永續新興產業；清大永續學院則是全台第一個以永續為核心價值的學院，未來與政府共同培育綠領人才。

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