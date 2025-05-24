端午停電稱非限電 沙鹿民怨 台電緊急改期

核三廠二號機停役後，全台供電吃緊。台電原規畫五月卅日在台中沙鹿地區執行高壓線汰換工程，部分區域將停電八點五小時，當地居民收到施工停電通知單後，因標註「非限電」字眼，質疑是電力備載不足，加上當天為端午連假首日，引發民怨。台電台中區處表示，經溝通後取消當日工程，擇期再施工。

「連假第一天停電，會不會太扯了？」沙鹿在地商家收到通知單後，無奈表示大家團圓卻全天停電，商家連假期間生意最好，竟然停電沒辦法做生意，要求台電要補償損失。

不少民眾說，收到「計畫性工作停電（非限電）公告」，上網一查，台中各區都因施工停電，而且沙鹿這個月要停兩次，擔心非核家園上路後，以後是不是會常停電？希望台電多體恤民情。

台電台中區營業處稱，曾因通知單未註明「非限電」，導致有民眾把「計畫性工作停電當成限電」，才特別加註；這次是汰換高壓電（含鐵配件）工程，施工範圍為沙鹿區北勢東路一帶。

台電表示，停電範圍附近有幼稚園、學校等單位，無法在平日施工，且靠近靜宜大學商圈，有許多中小型餐飲店，連假期間學生用餐人數較少，商家較願意配合停電作業，才安排五月卅日施工。為減少民怨，目前已取消原定停電施工計畫，將另安排停電施工時間。

台電台中區處官網還將計畫性工作停電的查詢頁面，以斗大字體註明「本頁面公告的計畫性工作停電，是因用戶新增設用電、設備老舊更新及維護等而排定的計畫性停電，與電源不足所實施的臨時性限電措施無關。」