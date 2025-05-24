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救援夜間供電 中部加大水力發電

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

核電歸零後，全台供電吃緊。中部各水力電廠扮演備載容量救援角色，大甲溪、日月潭等電廠近日夜間保持八成至九成的高備載發電量，卓蘭電廠更超量發電達百分之百，比過去約六至七成發電量提高約一至二成，以確保夜間尖峰用電充足。

核三廠二號機停役後，夜間供電吃緊警報，除靠高占比的火力發電，入夜後水力發電也扮演吃重角色。

以台電昨下午四時公開資訊，尚未進入夜間尖峰用電時段，中部水力發電機組德基、青山水庫，發電量分別為五成、七成，谷關、天輪、馬鞍水庫已提前達到近九成的發電量；昨傍晚六時起，德基水庫提高至六成八，青山、谷關等達到百分之八十三備載容量，天輪、馬鞍等更接近百分之百滿載發電量。

卓蘭電廠兩部機組滿載各為四萬瓩，最高可產出八萬瓩電力，以夜間尖峰滿載發電為主，其餘時段恢復流量運轉，全天發電量可超過百分之百。

核電 核三廠

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