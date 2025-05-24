稱台電減煤卻挨轟 曾文生抱屈「不公平」

核三二號機停機後，巧遇林口一號機、大潭一號機、民營和平一號機故障，台中火力電廠九部可用機組全數運轉，連操作許可還在申請展延中的興達三、四號機組也都上線，遭抨擊「火力全開」。台電董事長曾文生昨日親上火線喊不公，「如果用火力全開來批評，這中間有很大的不對等」。

曾文生解釋，二○二四年台電系統燃氣發電占比是百分之四十七點三，燃煤是百分之三十一點一，二○二五年燃氣比率會達到百分之五十二點二，燃煤剩百分之二十六點九。曾文生對核能支持者喊話，他說，在台灣支持什麼樣的能源模式都是被允許的，但「你支持核能但批評天然氣，就要考慮一個問題，這兩種能源被併列為清潔能源」。

核三二號機停機後，台中市政府率先發難，抗議中火九部可用燃煤機組全數開機運轉，接著是興達電廠三、四號機組也是燃煤，遭到外界批評火力全開、空汙嚴重。

曾文生解釋，台中電廠燃煤量已從一千八百萬噸降低至一千二百萬噸，減煤三分之一，用煤量及空汙應以全年度來計算，而不是用一、二天的用煤量來評價，並否定台電的努力，他覺得這樣很不公平。

興達三、四號機組分別是今年十二月及明年十二月才除役，曾文生說，在除役之前，只要台電預估備轉容量率可以超過百分之八，這兩部機組都不會啟動。

立委羅廷瑋砲轟台電在核能退場後，火力發電全開，現在甚至上演蓋牌戲碼，五月二十三日的用煤數據突然不公布。台電回應表示，台中電廠用煤數據都會定期提供給地方環保局，台電也會手動輸入上傳至官網揭露，絕對沒有蓋牌的情況。不過，二十三日當天還查不到當天的用煤量，一天結束後才會統計用煤量，並於隔日揭露用煤數據。