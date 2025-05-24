藍批興達偷開、陳其邁食言 綠反批惡意政治操作

核三廠停機後電力吃緊，已無操作許可的興達電廠三、四號燃煤機組上線救援，國民黨高雄市議會黨團質疑加劇空汙，痛批市長陳其邁捍衛非核家園神主牌，改善空氣品質淪口號；民進黨團反批國民黨惡意政治操作。

對於在野黨的批評，陳其邁說，在機組除役部分，高雄立場沒有改變，會要求兩部機組如期除役。市政府立場非常清楚，未來高雄電廠運轉如果夠用，不該南電北送，各縣市應該負起自己產業發展或民生所需用電，不該由高雄市民承擔外部成本。

國民黨高雄市議會黨團指出，市府駁興達電廠三、四號機組展延許可申請，卻說轉為備用機組，能在特定緊急條件下不須申請、全年運轉不超過七百廿小時，批「民進黨政府說一套、做一套」，「請陳市長硬起來，不要犧牲市民健康」。

市議員李眉蓁說，環保局曾在議會承諾不再核發展延許可，卻未告知轉為備用機組後，仍可緊急運轉，根本欺騙議會，興達電廠再次發電，違背陳其邁「不南電北送」的承諾；議員陳麗娜指台中喊話中部不應火力全開，台電轉而向高雄討電，高雄卻配合，看不到陳其邁和環保局有強硬態度拒絕空汙，「捍衛高雄人的肺」。

議員李雅靜指出，台電董事長曾文生說興達電廠三號機組今年底除役、四號機明年底除役，環保局卻承諾兩座機組今年底除役，說法不一。陳其邁不斷高喊淨零轉型，對興達電廠重啟發電卻默不吭聲，是保護市民，還是在保護中央？要求台電確切公布興達電廠除役時間。

民進黨高市議會黨團反批國民黨扭曲事實，惡意政治操作。黨團強調，興達機組已明確進入退場倒數，台電應加快更新腳步，中央也應重新檢討備轉調度對南部的壓力與公平性。

民進黨團提出四點要求，包括興達電廠兩部機組應如期全面除役，不容跳票；台電應公開啟動時數、啟用理由與排放紀錄，拒絕黑箱作業；市府應強化資訊公告與市民溝通；國民黨團應停止將空汙議題作為政治消費。